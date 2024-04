Pasta fredda: 4 RICETTE FACILISSIME, una ti sorprenderà

Con l’arrivo dei caldi giorni estivi, cosa c’è di meglio di un piatto fresco e gustoso per soddisfare il palato? La pasta fredda è la soluzione perfetta: semplice da preparare, leggera e ideale per i pranzi all’aperto o le cene in compagnia. Oggi ti farò conoscere quattro deliziose ricette di paste fredde che ti conquisteranno con la loro praticità. Ma non solo potrai prepararle anche il giorno prima, conservandone in frigo, saranno ancora più buone.

Conosci il trucco per una pasta fredda perfetta?

Il trucco per una pasta fredda perfetta è raffreddare la pasta in modo corretto e mantenerla al dente. Dopo averla scolata, risciacquala sotto l’acqua fredda per fermare la cottura e impedire che diventi appiccicosa. Una volta raffreddata, condiscila generosamente con olio extravergine d’oliva per evitare che si secchi e mantienila in frigorifero fino al momento di servirla.

- Advertisement -

Ingredienti per ogni pasta per 3 persone:

Pasta al pesto e pomodori secchi:

250g di pasta corta (penne, farfalle, fusilli)

50g di pesto alla genovese

50g di pomodori secchi sott’olio

Basilico fresco per guarnire

Sale e pepe q.b.

Pasta alla mediterranea:

250g di pasta corta

1 melanzana

1 zucchina

1 peperone rosso

100g di pomodorini ciliegia

Olive nere

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Pasta al tonno e limone:

250g di pasta corta

1 scatola di tonno sott’olio

Succo e scorza di 1 limone

Prezzemolo fresco tritato

Sale e pepe q.b.

Pasta con verdure grigliate e feta:

250g di pasta corta

Verdure a piacere (zucchine, peperoni, melanzane)

Feta

Olio extravergine d’oliva

Origano secco

Sale e pepe q.b.

Procedimento per ogni pasta:

Pasta al pesto e pomodori secchi:

Cuoci la pasta in abbondante acqua salata, scolala al dente e lasciala raffreddare.

Condisci la pasta con il pesto, aggiungi i pomodori secchi tagliati a pezzetti e mescola bene.

- Advertisement -

Guarnisci con foglie di basilico fresco e servi.

Pasta alla mediterranea:

Taglia a cubetti le verdure e saltale in padella con olio, sale e pepe.

- Advertisement -

Cuoci la pasta, scolala e lasciala raffreddare.

Unisci le verdure alla pasta, aggiungi i pomodorini tagliati a metà e le olive nere.

Condisci con un filo d’olio extravergine d’oliva e mescola bene.

Pasta al tonno e limone:

Cuoci la pasta, scolala e lasciala raffreddare.

Sgocciola il tonno e sbriciolalo con le mani.

In una ciotola grande, unisci la pasta con il tonno, il succo e la scorza di limone e il prezzemolo tritato.

Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto.

Pasta con verdure grigliate e feta anche in friggitrice ad aria

Griglia le verdure tagliate a fette e lasciale raffreddare, questo procedimento lo puoi fare anche in friggitrice ad aria. Basterà condire le verdure con olio, inserirle direttamente nel cestello un pizzico di sale e cuocere a 180 gradi per 20 minuti mescolando spesso. Se serve date un ulteriore puff di olio.

Cuoci la pasta, scolala e lasciala raffreddare.

Taglia la feta a cubetti.

Unisci le verdure grigliate e la feta alla pasta, condisci con olio extravergine d’oliva, origano, sale e pepe.

Consigli