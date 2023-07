Le patate schiacciate in friggitrice ad aria sono diventate una tendenza virale molto amata, grazie alla loro croccantezza irresistibile e alla cottura più salutare rispetto alle tradizionali patate fritte. La ricetta è stata ideata per il forno tradizionale, ma io tempo fa sul mio gruppo Facebook piu grande al mondo di Ricette in friggitrice ad aria, ho voluto testarle in friggitrice ad aria. Il mio esperimento è stato replicato dai tantissimi follower che sono rimasti entusiasti.

La ricetta è semplicissima, per la preparazione delle patate schiacciate in friggitrice ad aria ho utilizzato la mia tecnica delle patate alla brace, la mia ricetta ormai famosissima che fa parte del mio libro in vendita su Amazon Ricette in friggitrice ad aria, inoltre vi scrivo due preziosi consigli per rendere il piatto ancora più buono.

- Advertisement -

Ingredienti patate schiacciate in friggitrice ad aria

Patate di medie dimensioni (quante ne desideri)

Sale (q.b.)

Olio d’oliva (q.b.)

Erbe aromatiche (rosmarino, timo o prezzemolo – a piacere)

Procedimento

Preparazione delle Patate: Iniziate lavando accuratamente le patate sotto acqua corrente per rimuovere eventuali residui di terra. Non è necessario sbucciarle. Accendete la friggitrice ad aria e impostatela a 200°C per preriscaldarla.

Cottura delle Patate alla Brace, cuocetele a 200°C per circa 25 minuti se non sono troppo grandi.

- Advertisement -

Photocredit ricettefriggitricearia.it

Una volta cotte, prendete le patata una alla volta e schiacciatele delicatamente con il fondo di un bicchiere, in modo da ottenere una forma piatta e schiacciata. Ripetete il procedimento con tutte le patate.

Photocredit ricettefriggitricearia.it

Condite le patate schiacciate con sale e un filo d’olio d’oliva per esaltare i sapori. Potete anche aggiungere erbe aromatiche, come rosmarino, timo o prezzemolo, per aggiungere un tocco di freschezza al piatto.

Cottura

Disponete le patate schiacciate condite sulla griglia della friggitrice ad aria senza sovrapporle e cuocetele a 200°C per circa 15 minuti o finché non saranno croccanti e dorate.

Photocredit ricettefriggitricearia.it

Consigli

Per una versione ancora più gustosa delle patate schiacciate, potete spolverare del formaggio grattugiato sulla superficie delle patate prima della cottura finale. Il formaggio si scioglierà durante la cottura, aggiungendo una nota cremosa al piatto.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Non abbiate paura di sperimentare con diverse spezie e condimenti per personalizzare il sapore delle tue patate schiacciate. Oltre alle erbe aromatiche potete aggiungere del pepe nero, aglio in polvere, paprika affumicata o altre spezie.

Segui le nostre ricette collaudate e ideate da noi.