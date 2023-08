Patatine fritte in friggitrice ad aria come quelle in busta [video]

Le patatine fritte sono lo snack più amato in tutto il mondo. Il loro irresistibile aroma e la croccantezza sono un richiamo per il palato. Spesso il timore delle calorie e degli effetti negativi sulla salute, limita il nostro piacere di gustarle. Ecco perché le friggitrici ad aria si sono guadagnate un posto speciale in cucina, poco olio ma gusto croccante.

Oggi vi indicherò come realizzare le patatine che di solito sono vendute in busta, le faremo in casa e non solo avranno un gusto piacevole ma saranno molto meno caloriche. Raccomandazione, non bruciatele e se capita non mangiatele poichè potrebbe crearsi l’acrilammide.

Ho dovuto fare ben tre cotture diverse per ottenere quella giusta, ma molto dipenderà da questi 3 elementi:

TIpo di patata utilizzata, optate per quelle a pasta gialla

Spessore del taglio ( più sottili cuociono prima )

Utilizzo di marche diverse di friggitrice ad aria

La cucina è arte

Per preparare deliziose patatine fritte in friggitrice ad aria, avrete bisogno di pochi e semplici ingredienti:

1 patata grande

Sale e olio q.b

Procedimento

Iniziate sbucciando la patata e tagliandola a fette sottili, io ho utilizzato una mandolina. Assicuratevi che le fette siano abbastanza sottili per garantire una cottura uniforme e una croccantezza perfetta.

Una volta tagliate potete lavarle in acqua corrente per togliere un pò di amido, poi dovrete asciugarle bene con carta assorbente per rimuovere l’umidità in eccesso. Aggiungete una leggera spruzzata d’olio e una spolverata di sale, mescolando bene in modo che ogni fetta sia uniformemente condita.

Cottura

Riscaldate la friggitrice ad aria a 200 gradi, poi posizionate le patate condite nel cestello, cercando di distribuirle in modo uniforme, attenzione a non sovrapporle. Impostate il timer per 9 minuti. A metà cottura, circa a 4-5 minuti, aprite la friggitrice ad aria e girate le patate per garantire una cottura uniforme su entrambi i lati.

Trascorsi i 9 minuti totali di cottura, verificate la croccantezza delle patatine. Se non sono ancora abbastanza croccanti, è possibile prolungare la cottura per 1 minuto extra, ma facendo attenzione a non bruciarle. Una volta raggiunta la croccantezza desiderata, sfornate le patatine e servitele.

In questa ricetta ho utilizzato la friggitrice ad aria della Philips.

VIDEO DI LORITA RUSSO

photocredit Lorita Russo

Consigli

Potete aggiungere delle spezie a piacere, per esempio pepe, rosmarino tritato o paprika.

