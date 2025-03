Pensione di vecchiaia a 70 anni per i dipendenti statali: ecco i requisiti

L’età pensionabile nel settore pubblico italiano va incontro a delle novità rilevanti. Infatti, i dipendenti statali potrebbero essere chiamati a prolungare la propria attività lavorativa fino a 70 anni, a fronte di specifiche necessità organizzative delle amministrazioni. Questa misura, che si inserisce in un contesto più ampio di adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, mira a garantire la continuità dei servizi pubblici e a ottimizzare la gestione delle risorse umane.

Pensione di vecchiaia a 70 anni per i dipendenti della PA

La possibilità di trattenere in servizio i dipendenti pubblici fino a 70 anni è legata ad alcuni requisiti specifici. Per prima cosa, le amministrazioni devono dimostrare di avere effettive esigenze organizzative che giustifichino il prolungamento dell’attività lavorativa. Queste esigenze devono essere chiaramente indicate nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao).

- Advertisement -

Ricordiamo anche che la misura si applica entro un limite massimo del 10% delle facoltà di assunzione delle amministrazioni coinvolte. È importante sottolineare che da questa possibilità sono esclusi magistrati, avvocati dello Stato, Forze armate e Corpi di polizia.

Quali sono i vantaggi

La scelta, da parte dei dipendenti statali, di prolungare l’attività lavorativa fino a 70 anni comporta sia vantaggi che svantaggi. Il vantaggio principale ovviamente riguardai la possibilità di incrementare l’assegno pensionistico. Attenzione però, non è previsto il riconoscimento del “bonus Maroni”, l’incentivo economico previsto per chi rinuncia alla pensione anticipata.

- Advertisement -

Inoltre, le attività assegnate ai dipendenti over 67 non dovranno essere particolarmente gravose. È fondamentale che la decisione di prolungare l’attività lavorativa sia presa in modo consapevole, tenendo conto delle proprie esigenze e delle opportunità offerte dal mercato del lavoro.