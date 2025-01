Pensioni: a febbraio una sorpresa nel cedolino. Ecco le date di accredito e gli importi

Non manca molto, poi i pensionati potranno finalmente visualizzare il cedolino della pensione che riguarda il mese di febbraio. L’importo sarà adeguato in base all’inflazione e per il 2025 l’aliquota stabilita è pari allo 0,8%.

Quando viene accreditata la pensione di febbraio

L’accredito delle pensioni di febbraio 2025 avverrà in due date diverse. Sabato 1° febbraio è riservato ai titolari di conto corrente postale, mentre lunedì 3 febbraio è dedicato ai titolari di conto corrente bancario. Tale distinzione è legata al fatto che l’INPS effettua i pagamenti tramite Poste Italiane anche di sabato, mentre gli accrediti bancari come di consueto vengono effettuati solo nei giorni lavorativi.

Di quanto aumentano le pensioni

Come detto, dunque, ci sarà la rivalutazione delle pensioni per andare incontro all’inflazione e la rivalutazione è fissato allo 0,8%. L’aumento però sarà applicato solo a coloro che percepiscono una pensione fino a quattro volte il trattamento minimo iNPS.

Per chi supera questa soglia, la rivalutazione andrà a diminuire in maniera proporzionale e gli aumenti possono essere di pochi euro e, in alcuni casi, addirittura solo di pochi centesimi.

Nel cedolino di febbraio, inoltre, saranno riconosciuti gli arretrati legati alla pensione di gennaio e che includono gli aumenti che sono stati introdotti dalla Legge di bilancio 2025.

In sostanza, l’importo delle pensioni minime aumenterà da 598,61 euro a 603,40 euro lordi. Ma grazie alla maggiorazione extra, l’importo effettivo sarà pari a 614,77 euro. Il cedolino dovrebbe essere già disponibile nell’area personale INPS a partire dal 20 gennaio.