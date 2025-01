Pensioni: arrivano gli aumenti fino a 300 euro. Ma non per tutti

Il tema delle pensioni è sempre più caldo nel nostro Paese. Si tratta infatti di una delle fonti di reddito più importanti per i cittadini italiani, ma purtroppo le pensioni tendono ad essere sempre piuttosto basse e non in linea con l’attuale costo della vita che, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto una forte impennata.

Ad ogni modo, ci sono delle novità molto importanti e positive. Infatti, alcuni assegni potranno godere di un aumento pari a 300 euro. Purtroppo, però, questo aumento non sarà per tutti.

- Advertisement -

Ecco gli aumenti sulle pensioni

Gli aumenti in arrivo sulle pensioni riguarderanno solo una particolare categoria di pensionati. Si tratta di aumenti che riguardano le pensioni di invalidità. Nel dettaglio, l’aumento riguarderà gli invalidi totali, quindi chi ha una completa incapacità di lavorare. In questo scenario sarà possibile usufruire di un aumento tra 400 e 850 euro al mese.

Saranno interessati all’aumenti anche gli invalidi parziali, dal 74% al 99%. Per loro sono previsti aumenti più bassi, in quanto sono solamente dello 0,8% per effetto della rivalutazione. In sostanza, questo vuol dire che nel 2025 l’importo mensile passerà da 333,33 euro a circa 336 euro.

- Advertisement -

Come richiedere l’aumento

Per poter accedere agli aumenti non occorre presentare alcuna domanda. L’aumento infatti partirà automaticamente a partire da gennaio 2025. Bisogna però rispettare alcuni requisiti. Prima di tutto il livello di invalidità riconosciuto deve essere di almeno il 74%. Questa soglia corrisponde al criterio minimo per poter accedere alla pensione di invalidità e alle successive maggiorazioni.

Chi non rientra in queste casistiche, dunque, non riceverà alcun aumento.