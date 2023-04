Pensioni: cosa cambierà nel decreto? Aumenti, uscita anticipata e Opzione Donna

Le pensioni sono un tema di grande attualità sul quale esistono molte informazioni, spesso contraddittorie. Nel 2022 sono cambiate le regole per la pensione di vecchiaia e L’Opzione Donna. Le modifiche riguardanti le pensioni nell’ultimo anno si prevede che siano di diverso tipo e coinvolgeranno sia l’aumento del valore delle pensioni, sia le regole per quanto riguarda l’Opzione Donna e la Quota 100. Ma praticamente cosa cambia?

Pensioni: cosa cambia?

Innanzitutto, secondo quanto riporta ilMessaggero, è stato annunciato un possibile aumento delle pensioni del 1,9%. Questo aumento riguarderà tutte le pensioni, anche quelle con importi minimi.

Per quanto riguarda l’Opzione Donna, potrebbe entrare in vigore una nuova regola che prevede l‘incremento dell’età richiesta per poter usufruire di questa opzione. Sarà quindi possibile richiedere l’uscita anticipata dal lavoro solo quando si raggiungerà l’età di 61 anni e 7 mesi, a patto che siano stati versati almeno 35 anni di contributi.

Un’altra novità riguarda la cosiddetta “Quota 100”, che prevede l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per chi ha raggiunto i 64 anni di età e ha versato almeno 35 anni di contributi. Per usufruire di questa opzione, sarà necessario aver raggiunto i 65 anni di età.

Per quanto riguarda le altre forme di pensione, non sembrano siano previsti cambiamenti sostanziali rispetto alle regole attualmente in vigore.