Pensioni di aprile: ecco quando verranno pagate

Il tema pensioni è sempre particolarmente caldo nel nostro Paese. Negli ultimi anni l’inflazione ha colpito duramente tutti noi e quindi è chiaro che c’è attenzione anche sulle pensioni e su eventuali novità che potrebbero aumentarle per far fronte ai costi così elevati della vita di tutti i giorni. Chiaro che ogni cambiamento nelle politiche previdenziali potrebbe avere significativi impatti sulle pensioni.

Pensioni: quando arriva il pagamento di aprile?

Nel corso delle ultime ore Poste Italiane ha annunciato l’anticipo del pagamento delle pensioni di aprile. Il pagamento sarà disponibile dal 26 marzo e i pensionati in possesso di carta Postamat, carta Libretto o PostePay Evolution, potranno prelevare il denaro direttamente dagli sportelli automatici Postamat, evitando così di doversi recare fisicamente negli uffici postali.

- Advertisement -

Per chi invece preferisce ritirare la pensione allo sportello, potrà sfruttare il solito calendario scaglionato che segue l’ordine alfabetico del cognome.

Pensioni: ecco la novità di aprile

Il calendario varia ovviamente in base alla frequenza dell’apertura degli uffici postali. Negli uffici aperti sei giorni su sette, il ritiro avverrà tra il 26 marzo e il 1° aprile. Cambia invece la situazione se si parla degli uffici con aperture ridotte. Infatti, in questo caso si farà comunque in modo che l’accesso ai pensionati sia comodo e sicuro. Negli uffici aperti un solo giorno alla settimana, il pagamento sarà effettuato a tutti i beneficiari nella stessa giornata.