Pensioni dicembre: ecco quando arriva il pagamento e la tredicesima

Tra pochi giorni l’Inps disporrà i pagamenti relativi alle pensioni. Infatti, a dicembre l’accredito arriverà il secondo giorno del mese e si tratta della data unica sia per chi riceve la pensione tramite Poste Italiane, sia per chi la riceve tramite banca.

Inoltre, nello stesso giorno, sarà erogata pure la tredicesima e, per chi ne ha diritto, pure la quattordicesima. Dunque, appare evidente che il pagamento delle pensioni di dicembre è uno dei momenti più attesi da parte dei pensionati che quindi devono segnare la data del 2 dicembre come quella dell’accredito.

In arrivo anche tredicesima e quattordicesima

Come abbiamo detto, con il pagamento delle pensioni di dicembre arriveranno anche la tredicesima e la quattordicesima. L’importo viene calcolato, come di consueto, sul numero di mensilità della pensione percepite nel corso dell’anno. Alcuni pensionati, come specificato, riceveranno addirittura la quattordicesima.

A chi spetta la quattordicesima?

Sono circa 200.000 i pensionati che riceveranno la quattordicesima, in quanto non l’hanno percepita a luglio scorso. Sostanzialmente la quattordicesima spetta a chi ha perfezionato i requisiti dal 1° agosto 2024, o dal 1° luglio 2024, al 31 dicembre 2024. Rientrano tra i beneficiari della quattordicesima pure chi è diventato titolare di pensione nel corso del 2024 e rispetta i requisiti legati all’età e al reddito.

Infatti, è bene ricordare che la quattordicesima non spetta a tutti, ma solo a pensionati e pensionate che non superano i limiti di reddito previsti e che rispettano l’età minima prevista.