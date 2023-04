Pensioni, disparità di genere: le donne prendono 33% in meno degli uomini

Secondo quanto riporta SoldiOnline, i dati dell’Inps parlerebbero chiaro: le donne percepiscono una pensione inferiore agli uomini nella media. Ecco i particolari.

Quanto prende una donna di pensione rispetto agli uomini? Di meno!

Secondo le ultime ricerche, le donne percepiscono mediamente una pensione inferiore del 33% rispetto agli uomini: un dato di fatto. Questa disparità di genere è il risultato di molteplici fattori, tra cui:le differenze salariali tra uomini e donne, il maggior numero di interruzioni di carriera per motivi familiari e la minore presenza femminile nei ruoli di responsabilità.

Pensioni donne rispetto agli uomini: come risolvere la disparità di genere?

La discriminazione di genere nelle retribuzioni e nelle opportunità di carriera è una questione che va affrontata a livello sociale e istituzionale. Per tale motivo, è importante promuovere politiche a favore dell’uguaglianza di genere, della parità salariale e dell’accesso alle opportunità di carriera per le donne. Infatti, ultimamente, proprio di questo si sta parlando: sono queste le ultime notizie di attualità del giorno.

E’ necessario, appunto, affrontare la questione delle interruzioni di carriera per motivi familiari, garantendo alle donne la possibilità di conciliare lavoro e famiglia, attraverso politiche di sostegno alla genitorialità e di flessibilità lavorativa.

Per risolvere la disparità di genere per la pensione ma anche per gli stipendi, è importante promuovere una maggiore presenza femminile nei ruoli di responsabilità e nelle professioni più remunerative, attraverso politiche di inclusione e di formazione professionale.

Solo attraverso un impegno costante e sistematico, sarà possibile ridurre la disparità di genere nelle pensioni e promuovere un sistema pensionistico più equo e sostenibile per tutti.