Pensioni: ecco chi ha diritto a 1.500 euro tra il 2025 e il 2027

Nel nostro Paese il tema pensioni è sempre molto caldo. Il continuo invecchiamento della popolazione, unito al calo drastico a livello demografico, sta mettendo in crisi il sistema pensionistico italiano e sempre più lavoratori si pongono delle domande sulla propria situazione previdenziale.

Dal 2025 viene messa in campo una misura molto importante che riguarda l’APE sociale, che permette ad alcune categorie di contribuenti di percepire una pensione mensile pari a 1.500 euro. Scopriamo cosa significa tutto questo e chi ha diritto ad usufruire di tale somma.

Ecco chi ha diritto a 1.500 euro tra il 2025 e il 2027

L’APE sociale, ovvero l’anticipo pensionistico sociale, è una misura che consente ad alcune categorie di lavoratori di andare in pensione anticipata, ricevendo così un sussidio fino a 1.500 euro. Si tratta di una misura introdotta per garantire un sostegno economico alle persone vulnerabili come, ad esempio, disoccupati, invalidi o caregiver.

La notizia più rilevante è che il Governo ha deciso ufficialmente di prorogare questa misura fino al 2027, dando così la possibilità a numerosi lavoratori di accedere alla pensione anticipata.

Come beneficiare dell’APE sociale

Per poter beneficiare dell’APE sociale bisogna rispettare alcuni specifici requisiti. Per prima cosa bisogna avere un’età minima di 63 anni e 5 mesi e un numero minimo di anni di contributi versati.

Possono accedere a questa prestazione le seguenti categorie:

Disoccupati

Invalidi

Caregiver

Lavoratori in attività gravose

Ricordiamo che l’APE sociale prevede un tetto massimo di 1.500 euro mensili. Limite stabilito per poter garantire la sostenibilità della misura.