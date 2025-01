Pensioni: ecco come prendere 845 euro di minima nel 2025

Nel 2024, la pensione minima era fissata in 598,61 euro, mentre nel 2025 sicuramente supererà le 600 euro anche se al momento non si hanno ancora comunicazioni ufficiali. Proprio per quanto riguarda le pensioni minime, andiamo a scoprire come arrivare a percepire 845 euro al mese, quindi ben di più rispetto al minimo.

Come prendere 845 euro al mese di pensione minima

Nel 2025 potranno andare in pensione i soggetti che riceveranno 682,50 euro al mese. Anzi, in alcuni casi si può arrivare addirittura a 845 euro. Questo accade sfruttando un mix di trattamenti da parte dell’INPS e non ci sono vincoli legati ai contributi versati. Infatti, ci sarà chi con l’assegno sociale potrà prendere un altro trattamento. Inoltre consideriamo anche l’assegno di inclusione e dato che questo aumenterà nel 2025, così come l’assegno sociale, i titolari di questi trattamenti potranno arrivare a percepire 845 euro.

Assegno sociale in aggiunta all’assegno di inclusione. Ecco che si arriva a 845 euro al mese

Dunque, chi prenderà l’assegno sociale nel 2025 percepirà al massimo 536,69 euro al mese. Si può però prendere anche l’assegno di inclusione che nel 2025 può essere percepito con una cifra massima di 682,50 euro al mese.

Inoltre, se il richiedente vive in affitto e ha un contratto di locazione regolarmente registrato, viene aggiunto una sorta di rimborso di una parte del canone di locazione che vale altri 162,50 euro.

In sostanza, sommando i 536,69 euro di assegno sociale, gli oltre 150 euro al mese di integrazione reddituale da assegno di inclusione e i 162,50 euro al mese di rimborso per il canone di locazione, si raggiungono i famosi 845 euro mensili. Ovviamente per ricevere l’assegno di inclusione bisogna avere un ISEE in corso di validità fino a 10.140 euro.