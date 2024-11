Pensioni: ecco il bonus da 295 euro al mese

Il tema delle pensioni rimane un punto centrale del nostro Paese. Sono molte le nubi che si palesano per il futuro pensionistico, tanto è vero che il sistema è in difficoltà e, complice anche la crisi demografica, in molti temono che tra qualche anno la pensione sarà un miraggio.

Per ovviare a questo problema c’è una soluzione che si può adottare da subito, ovvero aderire a u fondo pensionistico complementare. Soluzione che troppo spesso viene snobbata, oppure a causa degli stipendi bassi non si ha la liquidità necessaria per potervi aderire.

Da più parti è stato lanciato l’allarme proprio sulla scarsa adesione al sistema di pensione complementare, il quale garantisce un bonus da 295 euro al mese.

Pensione complementare: ecco perchè conviene

Le pensioni, soprattutto in previsione futura, saranno tendenzialmente sempre più basse e comunque di certo inferiori allo stipendio percepito nel momento in cui si lavora. Ecco perchè, come detto, la soluzione è quella di versare dei soldi in un fondo pensionistico complementare.

Ci sono dati eloquenti che mettono in evidenza il pericolo di crollo del sistema pensionistico, basti pensare che nel 2023 le pensioni liquidate hanno superato il numero di nuove nascite. Il contesto parla chiaro: si fanno sempre meno figli e i giovani iniziano a lavorare sempre più tardi e di conseguenza iniziano a versare i contributi previdenziali tardivamente.

Purtroppo, dei 24,2 milioni di cittadini nati tra il 1965 e il 1994, solamente il 26% ha sottoscritto un fondo pensione. Tra questi, il 28% vi ha aderito ma non versa più nulla da tempo.

Situazione ancora più grave per le donne tra i 30 e i 39 anni, in questo caso solo il 17% ha aderito a un fondo per la previdenza integrativa.

Si rischia di rinunciare al bonus di 295 euro

In media, chi aderisce a un fondo per la pensione complementare, versa 2.004 euro all’anno. Se si considera un versamento costante nel tempo fino all’età di 67 anni e maturando un importo medio pari a 20.250 euro, da un fondo pensione si arriva ad assicurarsi una rendita media di 295 euro al mese.