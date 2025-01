Pensioni gennaio 2025: ecco cosa accadrà tra aumenti e trattenute

Il primo accredito della pensione per il prossimo anno, arriverà il 3 gennaio 2025, essendo il 2 gennaio il primo giorno bancabile e quindi il giorno successivo avverrà l’accredito.

Gli effetti della rivalutazione

Il primo assegno del nuovo anno potrebbe essere più elevato o più basso, a causa del conguaglio Inps. Questo accade per effetto della rivalutazione, ovvero la procedura che prevede l’adeguamento del cedolino al costo della vita in base al tasso di inflazione.

- Advertisement -

Per il 2025 le pensioni godranno di un leggero aumento per adeguarsi all’inflazione che sarà pari allo 0,8%. Per il 2024, invece, è stato confermato al 5,4% l’indice di adeguamento all’inflazione e quindi non saranno necessari i conguagli.

La grande novità riguarda il ritorno al meccanismo a scaglioni al posto di quello per fasce di quest’anno. Nel 2025 l’aumento dello 0,8% sarà riconosciuto agli assegni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo di quest’anno, pari a 2.394,44 euro.

- Advertisement -

Addizionali regionali e comunali

Attenzione alle novità sulle addizionali. Infatti, sul cedolino di gennaio saranno nuovamente applicate le addizionali regionali e comunali a saldo per il 2024 dopo il consueto stop di dicembre. Il cedolino di gennaio rappresenta anche l’occasione con la quale l’Inps effettua il ricalcolo a consuntivo delle ritenute effettuate nel corso del 2023, sia per l’Irpef che per le addizionali regionali e comunali a saldo.