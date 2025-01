Pensioni: nel 2025 non sarà conveniente uscire con Quota 103

Uscire con Quota 103 nel 2025 potrebbe non essere assolutamente conveniente. Questo perchè ci sono alcune penalizzazioni che non tutti conoscono ma che potrebbero rappresentare un grosso problema per chi le ignora.

In questo articolo andiamo a vedere quali sono i principali limiti di Quota 103 e in quali casi è possibile e conveniente aderirvi.

I limiti di Quota 103

Anche nel 2025 Quota 103 prevede le stesse limitazioni già in essere quest’anno. Ad esempio pensiamo al ricalcolo dei contributi sotto modello contributivo, che solitamente riduce di molto l’importo finale dell’assegno.

Occhio anche al cumulo dei redditi. Infatti, Quota 103 non permette di incrementare il proprio reddito personale con altre attività. Si può al massimo condurre delle attività in modalità occasionale a patto che il reddito derivante non superi i 5.000 euro lordi complessivi. Non dimentichiamoci poi che con Quota 103 non si può percepire un assegno superiore 4 volte il trattamento minimo, ovvero superiore a 2.394,44 euro.

Infine, è bene sottolineare che per uscire con Quota 103 bisognerà sottostare a nuove finestre di 7 e 9 mesi rispettivamente per lavoratori privati e pubblici.

Ecco a quanto ammonta l’assegno con Quota 103

Facciamo un esempio pratico, se abbiamo accumulato un montante contributivo pari a circa 300.000 euro. Se si esce a 62 anni nel 2025, verrà applicato sul montante un coefficiente di trasformazione particolarmente risicato, pari a 4,795%. In sostanza la pensione annua sarebbe di circa 13.300 euro, quindi 1.100 euro lordi al mese.