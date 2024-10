Pensioni novembre 2024: date di pagamento, aumenti e importi

Il tema delle pensioni resta come sempre al centro del dibattito e le prospettive sono sempre più negative per chi andrà in pensione nei prossimi anni. Infatti, si parla del rinvio dell’età pensionabile oltre i 70 anni e assegni sempre più ridotti.

Allo stato attuale, per i pensionati, sono arrivati gli assegni relativi ai pagamenti di ottobre, con le modalità tipiche, ovvero domiciliazione bancaria e riscossione in contanti presso gli uffici postali.

Archiviato il pagamento di ottobre, dunque, è tempo di pensare a quando arriveranno i pagamenti per il mese di novembre.

Quando arrivano le pensioni di novembre

Come detto, nella stragrande maggioranza dei casi gli assegni delle pensioni INPS vengono pagati i primi giorni del mese. Le modalità di erogazione sono sempre le stesse, quindi come abbiamo detto in precedenza gli importi vengono accreditati tramite domiciliazione bancaria o ritiro dei contanti presso l’ufficio postale.

Attenzione però, il mese di novembre si preannuncia particolarmente complesso in quanto sono previsti ritardi nel pagamento delle pensioni e ci saranno anche degli aumenti per alcuni, ma non per tutti.

Pensioni: ecco cosa accadrà a novembre

Come sappiamo, i trattamenti pensionistici vengono accreditati il primo giorno bancabile del mese. In sostanza, quindi, venerdì 1 novembre sarà per tutti un giorno festivo e dal 2 novembre sarà possibile ritirare l’assegno della pensione alle poste, mentre chi riceve l’assegno in banca dovrà attendere lunedì 4 novembre.

Il prossimo mese è confermato un aumento del 5,4% dovuto alla rivalutazione annuale e in alcuni casi sono previsti i conguagli della dichiarazione dei redditi.

Ad aspettare il conguaglio sono i pensionati che hanno presentato il modello 730 dopo la seconda metà di agosto. Altro aumento previsto è quello derivante dalla rimodulazione degli scaglioni IRPEF con un incremento che va da 12 a 20 euro per i pensionati.