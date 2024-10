Pensioni PA: in arrivo incentivi per rimanere al lavoro

L’obiettivo del Governo, come suggerito dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è molto chiaro: far crescere l’età pensionabile effettiva, che oggi è di 64,4 anni, mantenendo inalterata quella legale, che è di 67 anni.

Si tratta di un obiettivo certamente ambizioso ma non semplice da raggiungere. Una delle strade che sta valutando il governo è di far rimanere in servizio nella pubblica amministrazione i dipendenti che raggiungono i requisiti per il pensionamento d’ufficio.

Infatti, con le norme attualmente in essere, la pubbliche amministrazioni fanno scattare la tagliola del pensionamento d’ufficio una volta raggiunti i 65 anni.

Età del pensionamento

Tra il 2013 e il 2014 furono introdotti due provvedimenti per limitare la possibilità di continuare a lavorare nella PA, abolendo di fatto il trattenimento in servizio che permetteva di restare al lavoro per ulteriori due anni dopo l’età pensionabile.

I provvedimenti inoltre prevedono che la PA stessa possa procedere al pensionamento d’ufficio per coloro che raggiungevano la massima anzianità contribuiva. In questo contesto fu fissato il limite di 65 anni di età per il lavoro pubblico, salvo che il lavoratore non avesse maturato il diritto alla pensione.

Dunque, allo stato attuale la pubblica amministrazione manda in pensione d’ufficio a 65 anni coloro che hanno maturato il diritto alla pensione. Ma se si hanno 65 anni e non ci sono altre condizioni relative alla situazione dei contributi, si può restare al lavoro oltre i 65 anni arrivando a 67, quando scatta la tagliola dell’età pensionabile.

Nuovi incentivi

La novità è che si sta pensando di eliminare il vincolo di uscita a 65 anni e inoltre per coloro che rimangono al lavoro potrebbe essere prevista una busta paga decisamente più elevata con l’attribuzione al lavoratore, sotto forma di stipendio, della sua quota di contributi.