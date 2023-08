Pensioni settembre 2023: date, importi e rimborsi

Se sei in attesa di un conguaglio o di un aumento sulla tua pensione, oggi sei nel posto giusto. Ti ricordiamo che sul sito INPS dopo il 20 del mese è possibile consultare il cedolino della propria pensione e scaricarne una copia, nel caso in cui se ne abbia bisogno.

Per tutti coloro che ricevono l’accredito della pensione tramite Poste Italiane, il pagamento della prestazione avrà luogo il 1 settembre 2023. Se invece si riceve l’accredito bancario, allora l’importo sarà disponibile a partire dal 3 settembre. Ormai però, sia è anche abituati a un calendario per tutti coloro che procedono al ritiro in contanti dell’importo corrisposto come pensione. La data dipende dalla lettera iniziale del proprio cognome, nello specifico:

venerdì 1 settembre 2023 per i cognomi che iniziano per A o B ;

o ; sabato 2 settembre 2023 per i cognomi con iniziale C e D ;

e ; lunedì 4 settembre 2023 i cognomi che iniziano per E e K ;

e ; Martedì 5 settembre 2023 per i cognomi con iniziale L , A , O ;

, , ; mercoledì 6 settembre 2023 i cognomi che iniziano per P o R ;

o ; Giovedì 7 settembre 2023 per i cognomi sa S a Z.

Un calendario da verificare comunque con il proprio ufficio postale di riferimento.

Verifica del cedolino

Abbiamo già visto che è possibile consultare facilmente il cedolino accedendo all’apposita sezione sul sito INPS, procedendo con SPID. Il cedolino permette di verificare i pagamenti della propria pensione. Servirà poi per poter ottenere la certificazione unica per l’anno di riferimento.

Si consiglia di confrontare i cedolini mese dopo mese per controllare che ci siano delle variazioni sugli importi. Allo stesso modo sarà semplice verificare quello che è l’importo annuale della pensione, l’aliquota media applicata come imposta Irpef sugli arretrati della pensione degli anni passati, aliquota massima ovvero la percentuale di importa Irpef sugli arretrati dell’anno e anche sulla tredicesima.

A tal proposito ricordiamo che nel mese di settembre è possibile che alcuni pensionati notino un importo più elevato per via del riconoscimento del rimborso Irpef sul 730.

Infine, dal 1 gennaio 2023 è stata prevista una rivalutazione delle pensioni con un aumento del 7,3%. Ricordiamo però che ogni tipologia di pensione segue regole specifiche e che per maggiori informazioni ci si può rivolgere al Contant Center Inps o al proprio patronato di fiducia.