Per ottenere il Bonus da 100 euro si dovrà inviare domanda: vediamo come

Il Bonus da 100 euro sarà erogato ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28 mila euro a gennaio 2025. Il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto l’agevolazioni e ora si attende il testo definitivo da inviare alle Camere. Rimangono fuori dal contributo i pensionati e i lavoratori autonomi. Oltre al requisito reddituale c’è un’altra condizione da rispettare.

L’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente dovrà avere un importo superiore rispetto le detrazioni spettanti al lavoratore. I beneficiari, poi, sono i dipendenti con coniuge e almeno un figlio a carico e i genitori single con minimo un figlio a carico. Gli interessati dovranno fare domanda di Bonus per ottenerlo.

Come richiedere il Bonus da 100 euro

Il dipendente per ottenere l’erogazione in busta paga dei 100 euro (in realtà la cifra sarà inferiore tenendo conto delle ritenute fiscali e detrazioni) dovrà farne domanda al datore di lavoro attestando la soddisfazione dei requisiti di accesso al Bonus. Nelle richiesta che dovrà essere formulata per iscritto si dovrà inserire anche il codice fiscale del coniuge e quello dei figli.

I sostituti d’imposta, poi, recupereranno il credito in compensazione con le imposte e i contributi da corrispondere. Dovranno anche controllare durante il conguaglio il diritto del lavoratore all’indennità. Qualora il Bonus non dovesse risultare spettante allora il sostituto d’imposta provvederà con il recupero della somma percepita illegittimamente.

Concludiamo con un’ultima puntualizzazione sull’importo che difficilmente toccherà i 100 euro. Verrà rapportato al periodo di lavoro e dunque risulterà più basso per i lavoratori assunti nel corso dell’anno.