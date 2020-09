Perchè i cotton fioc sono pericolosi? I consigli per utilizzarli

Destinati a scomparire dall’igiene quotidiana di ognuno i cotton fioc sono uno strumento ancora oggi molto utilizzato, nonostante sono palesi i pericoli che comportano. I cotton fioc sono usati per pulire l’interno dell’orecchio e come lo spazzolino da denti sono un mezzo necessario per essere certi che l’igiene auricolare sia rispettata.

Negli ultimi tempi i cotton fioc sono stati giustamente demonizzati, il loro uso è decisamente pericoloso e può danneggiare l’orecchio ma soprattutto il suo interno compromettendo alcune funzioni. Secondo alcuni studi i cotton fioc sono nati per pulire l’esterno dell’orecchio ma la consuetudine ha portata ad usare il bastoncini fino in profondità e questo potrebbe essere deleterio per l’udito, inoltre potrebbe causare un tappo di cerume con tutte le dovute conseguenze.

Come usare i cotton fioc in tutta sicurezza? I popolari bastoncini possono essere utilizzati rispettando alcune regole fondamentali che garantiscono, se seguite con attenzione, l’igiene completa dell’orecchio. In primo luogo utilizzare il bastoncino nella parte esterna del padiglione auricolare e non spingerlo troppo dentro, poi muoverlo con attenzione nelle parti interne difficile da raggiungere con altri mezzi.

I cotton fioc: sono veramente pericolosi?

Orientamento comune tra i medici ma anche tra gli esperti è che i cottonf fioc nonostante la loro facilità nell’essere usati, sono veramente pericolosi. Maneggiarli senza avere attenzione di proteggere e non ledere nessuna parte interna dell’orecchio non è poi così facile, ma la prevenzione è necessaria perché procurare una danno al timpano è molto più semplice di quanto sembra. Per queste ragioni si potrebbero sostituire i cotton fioc con mezzi diversi di pulizia come per esempio prendere un angolo di un’asciugamano e inserirlo nell’orecchio con delicatezza pulirebbe e tamponerebbe l’orecchio senza creare danni.