Piadina al formaggio con prosciutto e funghi in friggitrice ad aria una bontà in 5 minuti

Va bene, forse questa non è proprio una ricetta da grandi chef ma capiterà a tutti quanti di non aver troppa voglia di cucinare. E’ pur vero però, che mangiare cibi pronti o in scatola non è proprio il massimo quindi, con questa piadina con stracchino, prosciutto cotto e funghi in friggitrice ad aria, si riuscirà ad avere un piatto senza far fatica. Gli ingredienti sono appositamente facili da reperire ed otterrete un bel contrasto di sapori. Dalla dolcezza del prosciutto, all’acidulo dello stracchino, questa piadina sarà un tripudio di sapori.

Se volete provare altro guardate qui: Carciofi in pastella in friggitrice ad aria, sembreranno come quelli fritti in olio.

Ingredienti piadina stracchino prosciutto e funghi in friggitrice ad aria

2 piadine

80 g di stracchino

80 g di prosciutto cotto

60 g funghi trifolati

Olio d’oliva extra vergine

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Prendete una piadina e spalmateci sopra uniformemente lo stracchino sulla superficie. Condite con un filo d’olio extra vergine, sale e pepe a piacere.

Disponete le fette di prosciutto cotto e sopra i funghi trifolati. Piegate infine a metà, premendo leggermente per sigillare gli ingredienti all’interno.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 190°C e mettete la piadina in cottura per circa 8-10 minuti, o fino a quando sarà bella dorata e croccante.

Le tempistiche possono variare in base alla marca della vostra friggitrice ad aria. In alcuni modelli a metà cottura potrebbe esserci bisogno di girare la piadina.

Consigli

I più golosi potranno aggiungere delle fette sottili di pancetta (o bacon) croccante all’interno insieme agli altri ingredienti. Aggiungerà un tocco di sapore affumicato che si sposerà bene con lo stracchino.