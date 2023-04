Piadina tortino in friggitrice ad aria, aggiungi le zucchine

La piadina tortino in friggitrice ad aria è uno di quei piatti da preparare quando si ha fretta ma comunque non si vuol rinunciare al gusto. Risulta infatti molto semplice e veloce da preparare. La croccantezza della piadina si sposa perfettamente con la morbidezza della farcitura, che si ottiene grazie ad un mix di ingredienti semplici ma sapientemente combinati. Questa ricetta è perfetta anche per un buon aperitivo con gli amici.

Ringraziamento speciale va a Barbara Sodano che l’ha pubblicata sulla nostra pagina officiale di Facebook permettendoci di condividerla al mondo. Provate anche la ricetta delle Polpette di peperoni in friggitrice ad aria: la ricetta napoletana buonissima.

Ingredienti piadina tortino in friggitrice ad aria

1 piadina

1 uovo

1 zucchina grattugiata

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

50 g di provola a dadini

Sale q.b.

Prezzemolo tritato q.b.

Procedimento

Foderate una teglia da 20 cm con una piadina, facendola aderire bene ai bordi. In una ciotola nel frattempo, sbattete un uovo con una forchetta. Grattugiate una zucchina e aggiungetela all’uovo sbattuto insieme a 3 cucchiai di parmigiano grattugiato, i dadini di provola, sale e prezzemolo tritato a piacere. Mescolate con cura il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo che verserete direttamente sulla piadina come se fosse una torta rustica.

Photocredit Barbara Sodano

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria per qualche minuto per poi mettere la teglia con la piadina tortino a cuocere per 13/15 minuti a 180 gradi, fino a quando la superficie risulterà dorata e croccante. Servite la piadina tortino ancora fumante con della salsa allo yogurt. Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca della vostra friggitrice.

ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI E RICEVI LE RICETTE GRATIS IN ANTEPRIMA

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Consigli

Per una versione più leggera si può utilizzare la piadina integrale o quelle senza strutto e sostituire la provola con della mozzarella light.

Si può ovviamente personalizzare la farcitura aggiungendo altri ingredienti come pomodorini, olive o tonno.