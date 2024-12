Più fondi per il bonus psicoterapia. E arriva anche il sostegno psicologico a scuola

Nella Manovra ci sono numerose novità che riguardano i giovanissimi. Prima di tutto arriva un fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti a scuola dotato di 10 milioni di euro per il 2025 e 18,5 milioni di euro a partire dal 2026. Previsto anche lo stop al taglio del personale ATA per il prossimo anno scolastico.

Aumentano i fondi per il bonus psicologo

Con due emendamenti alla Manovra, è stato previsto un incremento dei fondi già previsti dagli anni della pandemia per il bonus psicologo. Le risorse vengono prese dal tesoretto per le modifiche parlamentari delle opposizioni. Si tratta di un incremento di 1,5 milioni di euro nel 2025, 0,5 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro nel 2027.

- Advertisement -

Disturbi dell’alimentazione

Presentato anche un altro emendamento che prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro in tre anni a partire dal 2025 per campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Non solo, è previsto anche un fondo per la cura dell’obesità.

L’obiettivo è dunque quello di aiutare i giovanissimi, sia per quanto riguarda il sostegno psicologico che negli anni ha assunto un’importanza estremamente rilevante, soprattutto durante il periodo della pandemia che ha portato numerosi disturbi psicologici soprattutto nei più giovani.

- Advertisement -

Stesso discorso vale per i disturbi dell’alimentazione, che oggettivamente sono piuttosto diffusi nei più giovani e rappresentano un problema da non sottovalutare.