Questa ricetta che pubblichiamo oggi per delle deliziose pizza fritta al pomodoro in friggitrice ad aria, sono una variante leggera e gustosa della classica pizza! Grazie alla cottura in friggitrice ad aria, queste sfiziose pizze fritte saranno decisamente più leggere, permettendovi di concedervi un peccato di gola senza sensi di colpa.

L’origine di questo piatto affonda le sue radici nelle tradizioni culinarie napoletane, la patria della pizza. Le montanarine sono state ispirate dalle famose “pizzette montanare,” un antico street food partenopeo molto amato in terra borbonica. Queste prelibatezze sono state reinterpretate con creatività, dando vita a una versione da gustare in famiglia o tra amici, senza rinunciare al sapore autentico del pomodoro e del formaggio.

- Advertisement -

Se volete cimentarvi in altro ecco come fare il Vitello tonnato in friggitrice ad aria.

La cucina è arte

- Advertisement -

Ingredienti pizze fritte al pomodoro in friggitrice ad aria

350 ml di acqua

8 g di lievito di birra

600 g di farina 00

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino di sale

Pomodori pelati o passata di pomodoro

Olio evo

Sale e pepe q.b.

Basilico fresco per guarnire

formaggio grattugiato

Procedimento

In una ciotola, sciogliete il lievito di birra nell’acqua tiepida e zucchero, mescolate fino a farlo sciogliere completamente. Aggiungete la farina e per ultimo il cucchiaino di sale, impastando fino a ottenere un composto liscio ed elastico. Coprite la ciotola con un canovaccio umido e lasciate lievitare l’impasto in un luogo caldo per 6 ore, finché non avrà raddoppiato il suo volume.

Nel frattempo preparate il sugo in friggitrice ad aria ( questa è la ricetta originale e TESTATA per farlo in friggitrice ).

Riprendete l’impasto per pizza lievitato e dividetelo in palline delle dimensioni desiderate per le pizzette fritte ( montanarine ), circa 60 g. Stendete ogni pallina di impasto in forma circolare.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200°C per 3 minuti ( io consiglio sempre il preriscaldamento per i lievitati, i dolci e le carni ) mettete le pizze a cuocere per circa 10 minuti o finché non saranno ben dorate e croccanti. ( a metà cottura giratele ). Per farle venire come fritte dovete spruzzare o spennellare olio evo prima della cottura e gli ultimi 3 minuti da ambo i lati.

Una volta cotte disponetele su un piatto da portata e conditele con il sugo al pomodoro preparato in precedenza, del formaggio grattugiato una fogliolina di basilico e un filo di olio evo.

Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base al modello e marca della vostra friggitrice.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Consigli

Potete guarnirle a piacere o con dell’origano secco, in modo da fare una versione marinara, oppure con delle acciughe per una versione più strong.

Nulla vi vieta comunque a scatenare la vostra fantasia, aggiungendo mozzarella o qualunque cosa vi venga in mente, prendendo ispirazione delle classiche pizze.