Vitello tonnato in friggitrice ad aria, la ricetta di mio nonno

Abbiamo intitolato in maniera così curiosa questa ricetta perché la preparazione originale non si sa bene quale sia. Provate a chiedere a 20 piemontesi ed avrete 20 varianti differenti dove alcune prevedono uova sode, altre non prevedono capperi e così via. Vi proponiamo quindi questo vitello tonnato in friggitrice ad aria di “mio nonno” (n.d.r.) che è quella che, a nostro modo di vedere, potrebbe considerarsi originale. Vi servirà, lo diciamo subito, un pezzo di girello preso da un buon macellaio. Non abbiate paura a spender troppo perché, se di cattiva qualità, risulterà molto duro e stoppaccioso.

Se volete provare altro ecco come fare le Patate schiacciate in friggitrice ad aria, che potrebbe essere un ottimo contorno per questo vitello tonnato.

Ingredienti vitello tonnato in friggitrice ad aria

1 kg di girello

160 g di tonno in scatola sott’olio

1 uovo

200 ml olio EVO

160 g capperi sott’aceto

2 cucchiai di aceto

mezzo limone

Procedimento

Munitevi di un frullatore ad immersione ed il suo bicchiere alto. Nel bicchiere mettete l’olio EVO, il mezzo limone spremuto, l’uovo e date una prima frullata, se non vi fidate dell’uovo crudo usate un uovo sodo ( lo potete cuocere anche in friggitrice ad aria)

Aggiungete poco alla volta i capperi ed il tonno ben schiacciato precedentemente con la forchetta a più riprese. Non importa che la salsa tonnata venga liscia e vellutata anzi, quando è un po’ grossolana è anche più gustosa.

Ora prendete il girello, massaggiatelo con un pochino di olio EVO e preparatevi a cuocerlo dentro la vostra friggitrice ad aria.

Cottura vitello tonnato

Il girello andrà cotto a 200 gradi per circa 30/40 minuti. A metà cottura giratelo. Dopo i primi 30 minuti provate a vedere se la carne risulterà già cotta. Se avete una sonda, la temperatura al cuore deve essere tra i 54-56°C.

Le tempistiche infatti potrebbero variare in base alla marca e potenza della vostra friggitrice. Se decidente che un chilo di girello è troppo varieranno di conseguenza anche i tempi di cottura.

Una volta cotta la carne, lasciatela raffreddare, riponendola in frigo per due ore in modo che si riesca a tagliare bene ( il mio trucco ). Usate un coltello ben affilato, o un’affettatrice o un coltello elettrico, dovrà venire tagliata sottilmente.

Disponete le fette su un vassoio sovrapponendole leggermente. Bagnatele con due cucchiai di aceto bianco e lasciatele riposare per 30 minuti circa. A questo punto aggiungete la salsa, coprendo bene tutte le fette e servite in tavola.

Consigli

Se mezzo limone non è abbastanza succoso usatene uno intero.

I vini ideali per accompagnare il vitel tonné sono il Freisa d’Asti o un Barbera vivace.

Potete anche guarnire con ciuffetti di maionese e capperi interi, senza esagerare.