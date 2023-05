Pizza gratis per tutti, ecco dove e quando

La pizza a portafoglio, un’iconica specialità culinaria italiana, è un tesoro gastronomico amato da generazioni di appassionati di cibo in tutto il paese. Originaria di Napoli, la patria della pizza, questa deliziosa creazione è diventata un simbolo della cultura culinaria italiana e un must assoluto per chiunque desideri assaporare l’autentico gusto italiano.

La caratteristica distintiva della pizza a portafoglio risiede nella sua forma unica e nel metodo di consumo. Preparata con una base di impasto soffice e sottile, viene piegata, creando così un comodo “portafoglio” che la rende facile da trasportare e da gustare in movimento.

Ed ecco che la rinomata pizzeria ‘Pizza Popolare‘, gestita da Giuseppe Borrelli e situata nella prestigiosa via Albani 61 a Milano, ha deciso di celebrare la vittoria dello scudetto da parte del Napoli con un gesto di generosità senza precedenti: il regalo delle loro prelibate pizze a portafoglio a tutti i clienti.

“Non ho dimenticato la promessa e desidero mantenerla”, ha affermato con entusiasmo il proprietario attraverso i canali social. “Il Napoli ha trionfato nello scudetto, e il mio cuore è pervaso di gioia. Voglio festeggiare insieme a voi facendo ciò che più amo: preparare le migliori pizze”.

Pizza gratis: quando e dove

L’appuntamento è fissato per giovedì, il 18 maggio, dalle 17:30 alle 20:00. “Tutte le persone che vorranno unirsi a noi presso la nostra sede in via Francesco Albani 61 saranno omaggiate con una deliziosa pizza a portafoglio“, ha assicurato con generosità Borrelli, dimostrando il suo impegno nell’offrire un’esperienza culinaria indimenticabile.

Questa non è la prima volta che il titolare organizza un evento simile: già lo scorso giugno ha entusiasmato i suoi clienti con una celebrazione analoga. La passione di Borrelli per la cucina e il calcio si fondono in un evento unico, che promette di deliziare i palati e celebrare l’eccellenza sportiva.

Non perdete l’opportunità di gustare gratuitamente le squisite pizze a portafoglio offerte da ‘Pizza Popolare‘. Un gesto di generosità che rappresenta l’unione tra la passione culinaria e lo spirito sportivo. Preparatevi a vivere un’esperienza gastronomica senza precedenti presso la rinomata pizzeria di via Albani 61.