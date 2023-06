Pizzette di pasta sfoglia rovesciate in friggitrice ad aria, aggiungi cipolla e pomodorini

Le pizzette di pasta sfoglia rovesciate in friggitrice ad aria sono un delizioso antipasto o aperitivo da servire ai vostri ospiti. Questi gustosi salati sono preparati con la pasta sfoglia e farciti con ingredienti della tradizionr come cipolla e pomodorini.

La friggitrice ad aria conferisce loro una consistenza croccante e dorata, senza l’utilizzo eccessivo di olio. Sono perfetti da gustare da soli o accompagnati da una salsa a tua scelta. Segui questa ricetta per realizzare in pochi minuti una ricetta gustosa e buonissima.

Se volete provare altro ecco come fare un ottimo Tortino di verdure in friggitrice ad aria.

La cucina è arte

Ingredienti pizzette di pasta sfoglia rovesciate in friggitrice ad aria

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

18 pomodorini

1 cipolla di tropea

zucchero di canna q.b

sale e pepe

aceto balsamico

origano

olio evo

Procedimento

Stendete la pasta sfoglia su di una spianatoia e tagliatela in 9 riquadri. Adagiate su carta forno tagliata a misura del vostro cestello o teglia, un filo di olio, un filo di aceto balsamico fettine di cipolla sottili e 2 pomodorini tagliati a metà. Una spolverata di origano, sale e pepe. Ora potete coprire con un riquadro di pasta sfoglia, cercate di far stare il ripieno tutto al centro come da foto.

Disponete le sfoglie rovesciate sulla carta forno nella friggitrice ad aria e passiamo ala cottura.

Cottura

Cuocete le pizzette di pasta sfoglia a 190°C per circa 10 minuti o fino a quando risultano dorate e croccanti.

Tenete presente che le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca della vostra friggitrice. Sfornate e lasciate raffreddare leggermente prima di servire.

Consigli

Potete arricchire la farcitura delle sfoglie salate rovesciate con altri ingredienti come olive o funghi.

Aggiungendo del peperoncino o delle spezie per un tocco piccante darete alle vostre sfoglie tutto un altro brio.

