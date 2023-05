Tortino di verdure in friggitrice ad aria, se sei a dieta provalo

Il tortino di verdure in friggitrice ad aria è un piatto leggero e gustoso che unisce una selezione di verdure colorate e sapori deliziosi. Con la friggitrice ad aria, otterrete una crosticina dorata e croccante senza utilizzare troppo olio. Le patate, le carote, le zucchine e i fagiolini, insieme alla mozzarella filante e al prosciutto cotto, si fondono armoniosamente in un tortino morbido e fragrante.

Una preparazione semplice e veloce, perfetta da servire come antipasto o piatto principale, perfetto per chi non si vuol appesantire. Se volete provare altro ecco qui Le 10 ricette TOP in friggitrice ad aria.

Ingredienti tortino di verdure in friggitrice ad aria

2 patate medie

2 carote medie

1 zucchina media

100 g di fagiolini

100 g di ciliegine di mozzarella

2 uova

1/2 bicchiere di latte

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

50 g di prosciutto cotto

Sale e pepe q.b.

Pangrattato q.b.

Olio d’oliva q.b.

Procedimento

Lessate le patate, le carote, le zucchine e i fagiolini in acqua con del brodo granulare vegetale per ottenere un sapore più ricco. Scolate le verdure e tagliatele a dadini e in una ciotola unitele alle ciliegine di mozzarella tagliate a metà.

In un altro piatto, sbattete le uova con il latte, il parmigiano grattugiato, il prosciutto cotto a dadini, sale e pepe, creando un composto omogeneo. Versate il composto di uova e prosciutto sulle verdure tagliate a dadini nella ciotola. Mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti.

Prendete una teglia da 20 cm, oleatela leggermente e spolveratela con pangrattato per evitare che il tortino si attacchi. Versate il composto di verdure e uova nella teglia preparata, livellandolo con un cucchiaio.

Spolverizzate la superficie del tortino con pangrattato e un filo d’olio d’oliva.

Cottura

Mettete il tortino di verdure nella friggitrice ad aria riscaldata a 185°C e cuocete per circa 15 minuti, fino a quando si formerà una crosticina dorata in superficie.

Attenzione perché le tempistiche potrebbero leggermente variare da una friggitrice all’altra. Una volta cotto, lasciate intiepidire leggermente il tortino prima di girarlo su un piatto per evitare che si rompa.

Consigli

Per dare una nota di freschezza e vivacità al tortino di verdure, potete aggiungere una spruzzata di succo di limone fresco al composto di verdure e uova. Questo conferirà un gusto leggermente acido e una nota di fresco che bilancerà perfettamente i sapori delle verdure e del prosciutto cotto.

Ringraziamento speciale a Barbara Sodano che, sul nostro gruppo Facebook, ci ha suggerito questa buonissima e sana ricetta.

