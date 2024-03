Le pizzette velocissime in friggitrice ad aria sono una soluzione rapida e deliziosa per soddisfare i desideri di pizza in poco tempo. Con un rotolo di pasta sfoglia, della salsa di pomodoro, mozzarella e pochi altri ingredienti, è possibile preparare delle pizzette croccanti e gustose in pochi minuti.

Scopri insieme a me come prepararle e segui i miei tre preziosi consigli per ottenere il massimo da questa ricetta.

La cucina è arte

Ingredienti per 10 pizzette veloci

1 rotolo rettangolare di pasta sfoglia

200 g Salsa pomodoro q.b

250 g mozzarella sgocciolata

Olio evo

Basilico

Pizzico di sale

Origano (facoltativo)

Procedimento:

Ritaglia dalla pasta sfoglia 10 cerchi con un diametro di circa 8 cm.

Preparazione della salsa: In una ciotola, mescola 200 g di passata di pomodoro densa con un filo d’olio, un pizzico di sale e, se gradito, dell’origano. Mescola bene fino a ottenere una consistenza omogenea.

Cottura

Posiziona le pizzette all’interno del cestello, facendo attenzione a non sovrapporle. Aggiungi al centro di ognuno un cucchiaio di salsa di pomodoro preparata in precedenza. Sovrapponi una fetta doppia di mozzarella sgocciolata sopra la salsa.

Cuoci a 180 gradi per circa 10 minuti o fino a quando la pasta sfoglia non risulta dorata e croccante. Se necessario, prolunga la cottura di altri 2 minuti.

Una volta pronte, togli le pizzette dalla friggitrice ad aria e adagiale su un piatto da portata. Aggiungi una fogliolina di basilico fresco e un filo d’olio extravergine di oliva per un tocco finale di freschezza e sapore.

Consigli