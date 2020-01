PlayStation 5 uscirà a fine 2020: l’annuncio di Sony

La PlayStation 5 esordirà sul palcoscenico internazionale nelle festività natalizie del 2020. Ad annunciarlo è stato Jim Ryan, CEO di Sony entertainment, alla famosa rivista Business Insider Japan.

L’annuncio, che ha già entusiasmato i cento milioni di utenti PlayStation presenti in tutto il mondo, è stato accompagnato da un’altra, importante notizia. Il lancio della nuova console sarà effettuato simultaneamente in tutti i Paesi del mondo, e non come avvenne per PlayStation 4, quando l’uscita fu anticipata di circa 4 mesi in Europa rispetto al Giappone

Ryan: “Non dimenticheremo gli utenti di PS4”

La domanda è lecita: cosa ne sarà della Playstation 4? Non preoccupatevi, non c’è nulla da temere. Lo stesso Ryan, infatti, ha preannunciato che non sarà trascurata la vecchia console e tutti gli utenti che quotidianamente contribuiscono alla esponenziale crescita del marchio.

Secondo il CEO di Sony, infatti, nuovi titoli saranno emessi per PS4 per diversi mesi ancora. Gli abbonamenti sottoscritti dagli utenti continueranno ad avere validità e, inoltre, l’affermazione progressiva della PlayStation 5 sul panorama internazionale prevederà un lasso di tempo graduale, nel cui frattempo la PS4 continuerà a essere la console più utilizzata in Europa e sul mercato asiatico,

Ancora stretto riserbo sulle novità

Un Jim Ryan particolarmente abbottonato non si è lasciato scappare anticipazioni e curiosità, anche se qualcosa comincia già a trapelare. Nello specifico, PlayStation 5 avrà un nuovo audio 3D, un disco SSD in grado di azzerrare i tempi di caricamento della console, il ray tracing e i Blu-Ray ultra HD.

Il nuovo Joypad per PS5

Tra le principali novità della Playstation 5, come anticipato in un precedente articolo, troviamo il nuovo joypad con le funzionalità migliorate. Nello specifico non vi sarà una lightbar (come invece accade per i pad della 4), avrà un microfono integrato e una connessione USB di tipo C.

Infine, il joypad della Playstation 5 sarà compatibile anche con la PLayStation4.