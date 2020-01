PlayStation 5: Dualshock 5 tutte le novità in anteprima

Novità in arrivo per la Playstation 5, infatti avrà in dotazione un controller di nuova generazione, DualShock 5, privo della lightbar superiore che è stata invece protagonista dell’ultimo modello. Esso inoltre avrà un microfono integrato e sarà più spesso, in modo da trasmettere più solidità.

Inoltre, il touchpad è migliorato, molto più preciso, si parla anche di ottimi trigger e feeback atipico, e di una connessione USB tipo C. La batteria sarà in grado di garantire maggiore autonomia. Lo schermo OLED di cui si parlava già da tempo sembrerebbe confermato, così come i pulsanti extra sul retro. Il dualshock 5 sarà compatibile anche con PS4.

I dettagli riguardanti il nuovo controller, sono stati rivelati su Twitter dal noto insider Tidux, e probabilmente saranno le stesse informazioni che verranno fornite durante la conferenza Sony di questa notte, durante il CES 2020.