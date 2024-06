Pluto Tv ecco la programmazione di luglio

A luglio la programmazione di Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount – si arricchisce di entusiasmanti novità, con tanti nuovi contenuti gratuiti da non perdere.





NUOVI CANALI DISPONIBILI



Siamo soli nell’universo? Dal 1° luglio su Pluto TV arriva il nuovo canale Pluto TV Alieni, che cerca di rispondere a questa antichissima domanda con una selezione dei migliori film e documentari sugli alieni e lo spazio. Un incredibile viaggio tra le stelle per scoprire i misteri dell’universo sta per iniziare. Il 1° luglio si accende anche il canale South Park Stellare, una speciale raccolta di episodi spaziali da non perdere. La verità è là fuori… e anche a South Park! Dal 5 luglio su Pluto TV arriva la colonna sonora dell’estate perfetta con VH1+ Summer Vibes, il canale musicale dedicato agli evergreen e ai nuovi successi dell’estate. Disponibile in piattaforma dal 12 luglio Mission: Impossible, il canale dedicato alla serie thriller degli anni ’60 con le star Peter Graves, Martin Landau e Leonard Nimoy.

VENERDÌ CATASTROFICI



Ogni venerdì alle 21.30 su Pluto TV Film Azione va in onda il ciclo “Catastrofi by The Asylum”. Il primo appuntamento è il 5 luglio con “40 Days and Nights – Apocalisse Finale”. Quando un colossale spostamento tettonico provoca l’innalzamento del livello del mare, una microbiologa raccoglie il DNA di tutte le specie possibili, mentre i militari creano un’arca nel disperato tentativo di preservare la vita sulla Terra. La settimana successiva, il 12 luglio in prima serata alle 21.30 va in onda: “Age of Ice“, enormi terremoti aprono la placca tettonica araba, provocando temperature gelide. Nel tentativo di mettersi in salvo, una famiglia in vacanza in Egitto deve combattere il clima sottozero che inaugura una nuova era glaciale. Il 19 luglio appuntamento con il film “500 MPH Storm“.

Quando un esperimento energetico va in tilt, un’ondata di enormi uragani si abbatte sul Nord America. Un insegnante di scienze di una scuola superiore deve mettere in salvo la sua famiglia prima che gli uragani si fondano, creando un enorme uragano. Chiude il ciclo “Pioggia di Fuoco“, in onda il 26 luglio. Un gigantesco meteorite entra nell’orbita terrestre e inizia a disintegrarsi, inondando l’intero pianeta di detriti.

LE STELLE DI HOLLYWOOD TORNANO SU PLUTO TV



Ogni sabato sera, in prima serata dalle 21.30 su Pluto TV Film torna il ciclo “Facce da Hollywood” con gli attori e le attrici più amati del grande schermo. Il primo appuntamento è il 6 luglio con Andy Garcia ne “L’Ultimo Gigolò“. Per pagare i debiti, uno scrittore squattrinato caduto nell’oblio editoriale accetta di lavorare a malincuore per un’agenzia di gigolò.

La settimana successiva, il 13 luglio, sempre in prima serata va in onda “La Nona Porta” con Johnny Depp. Dean Corso è un esperto di libri rari e ama i lussi della vita. Quando gli viene chiesto di rintracciare un pericoloso libro di stregoneria, si ritrova intrappolato nell’inquietante mondo della magia nera. Il 20 luglio va in onda “Blue Steel: Bersaglio Mortale” con Jamie Lee Curtis. Una recluta nelle forze di polizia si ritrova a giocare al gatto e al topo con uno uomo armato di pistola che diventa ossessionato da lei. Ultimo appuntamento il 27 luglio alle 21.30 con “Waiting…”. Ryan Reynolds, Anna Faris e Justin Long sono protagonisti di questa esilarante commedia su un gruppo di camerieri.



Questo è solo un assaggio delle tantissime sorprese in arrivo. Per non perdere neanche uno dei contenuti che saranno trasmessi sul servizio streaming gratuito di Paramount segui gli account ufficiali ufficiale di Pluto TV suInstagrameTikTok.

