Pluto Tv ecco la programmazione di  giugno

NUOVI CANALI DISPONIBILI



Dal 3 giugno si accende Pluto TV Alberto Sordi, un tributo al mitico Alberto Sordi, icona del cinema italiano che ha lasciato un segno indelebile nella storia. I film più belli di questo grande artista sono disponibili streaming gratuito su Pluto TV. La stagione dei matrimoni è alle porte e dal 14 giugno arriva Pluto TV Matrimoni: il canale che celebra l’amore e le sue meraviglie, con una selezione di film romantici imperdibili. Il 21 giugno si accende Dynasty: tutto il drama disponibile gratis su Pluto TV. Lusso, potere, amore e tradimenti si fondono in questa serie avvincente dedicata alle rivalità tra le famiglie Carrington e Colby

SU PLUTO TV DOCUMENTARI PERSONAGGI CONTROVERSI E MISTERI MAI RISOLTI



Per gli amanti di storie vere e documentari, dal 3 giugno arriva in piattaforma un’intera programmazione dedicata ad alcuni dei personaggi più controversi della storia moderna e alcuni misteri rimasti irrisolti.



Su Pluto TV Documentari, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 21.00, va in onda il ciclo “La Fiera dei Documentari. Il primo appuntamento è con “The Real Oppenheimer”, nel 1945 il mondo entrò nell’era atomica.

Con il suo ruolo di padre della bomba consolidato, Oppenheimer divenne sempre più preoccupato per il potenziale pericolo che questa invenzione poteva rappresentare per l’umanità. Successivamente va in onda “The Madeleine McCann Case”, la tragica storia della bimba di tre anni, svanita nel nulla mentre era in vacanza con la famiglia. Tra gli altri documentari in programma “Trump: Power, Politics, Prosecution” un documentario incentrato su una delle figure politiche più discusse degli ultimi anni. Tra gli altri documentari in programma anche “9/11: As It Happened”, “The Barbie Story”, “Remembering Tony Bennett”, “Hitler: The Making of a Monster”, “Murderous Minds: Dennis Nilsen” e “The Complete Taylor Swift Story”.

IL NATALE ARRIVA IN ANTICIPO SU PLUTO TV



Per chi non può aspettare fino a dicembre, per tutto il mese di giugno ogni pomeriggio alle 16.00 su Pluto TV Film Romantici arriva il ciclo “Tutti i giorni è Natale!” una selezione di film e commedie ambientate tra luccicanti alberi di Natale e vischio. Si parte il 1° giugno alle 16.00 con “Un Natale di ricordi”.

Nei giorni successivi, tra i film programma ci sarà “A Gift for Christmas” in onda il 4 giugno, la dipendente di una piccola libreria a Manhattan si innamora di un uomo affetto da amnesia dopo un incidente in bicicletta con lei.

Il 13 giugno va in onda “Tutto Per Una Canzone”, la storia di Adelaide, stella della musica pop, fugge dopo un furioso litigio con il proprio agente in un villaggio della Pennsylvania. Qui ritrova sé stessa e l’amore. Tra gli altri contenuti in programmazione anche “Un Natale quasi perfetto” (15 giugno), “Innamorarsi a Natale” (20 giugno), “La regina del Natale” (23 giugno), “Il Natale più dolce” (24 giugno), “Come ti organizzo il Natale (25 giugno)”.

Questo è solo un assaggio delle tantissime sorprese in arrivo. Per non perdere neanche uno dei contenuti che saranno trasmessi sul servizio streaming gratuito di Paramount segui gli account ufficiali ufficiale di Pluto TV su Instagram e TikTok.