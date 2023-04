Pollo al cartoccio in friggitrice ad aria, aggiungi patate e carote

Il pollo al cartoccio in friggitrice ad aria è un piatto saporito e salutare che può essere facilmente preparato a casa. Questa ricetta richiede pochi ingredienti e viene cotto in modo delicato e uniforme grazie alla tecnica della cottura al cartoccio. Seguite questa ricetta per ottenere una carte morbida ed estremamente succosa.

Un ringraziamento speciale a Pina Pagano che ci ha suggerito questa preparazione sul nostro gruppo Facebook di ricette per friggitrice ad aria. Se volete provare altro ecco come fare i Calzoncini fritti ripieni in friggitrice ad aria, pronti in 7 minuti.

Ingredienti pollo al cartoccio in friggitrice ad aria

4 pezzi di pollo

2 patate medie

Mezzo peperone

1 cipolla piccola

1 carota

Sale q.b.

Curry q.b.

Origano q.b.

Prezzemolo q.b.

Olio evo q.b.

Procedimento

Incidete leggermente il pollo con un coltello in modo che in cottura assorba tutti gli aromi. Insaporitelo con sale e curry massaggiando bene la carne. Tagliate le patate, il peperone, la cipolla e la carota a tocchetti e condire il tutto con sale, origano, prezzemolo, curry e un filo d’olio extra vergine d’oliva.

Mettete della carta forno e poi la stagnola sopra di essa. Disponete le verdure condite al centro e posizionate sopra i pezzi di pollo insaporiti. Formate il cartoccio con la carta e la stagnola, facendo attenzione a sigillare bene i bordi. Realizzate 4 fagotti, così servirete direttamente le monoporzione e cuoceranno perfettamente.

Cottura

Mettete il cartoccio nella friggitrice ad aria e cuocete a 200°C per 30 minuti.

Fate attenzione perché le tempistiche potrebbero variare in base alla marca e potenza della vostra friggitrice.

Per servirlo, aprite il fagotto e disponete il pollo e le verdure in un piatto da portata. Potete decorare con una foglia di prezzemolo fresco.

Consigli

Potete personalizzare la ricetta con le verdure che preferite, come ad esempio zucchine, pomodorini o melanzane.

Assicuratevi di sigillare bene il cartoccio per evitare che il vapore esca durante la cottura.

Controllate la cottura del pollo con un termometro da cucina, che deve segnare almeno 75°C al suo interno, per essere sicuri che il pollo sia cotto a dovere.

Aggiungi la frutta al pollo al cartoccio

Adori la frutta? Prova ad aggiungere la frutta, noi consigliamo l’ananas e il lime grattugiato, sarà buonissimo.

