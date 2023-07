Polpette di carne morbidissime in friggitrice ad aria, vi sveliamo il segreto

Polpette che bontà! Ne esistono di ogni tipo e sono preparate in maniera differente da nord a sud, in tutta Italia. Molti chef hanno scritto libri sulle polpette, raccogliendo innumerevoli preparazioni di tutti i tipi.

In famiglia poi, sfidiamo chiunque a non dire che ha una ricetta tramandata dai propri nonni. Noi in questa versione delle polpette di carne in friggitrice ad aria vi forniamo una ricetta facile che potrete arricchire come meglio credete. Con questo tipo di cottura inoltre, risulteranno molto più dietetiche ma altrettanto buone e morbidissime. Se volete cimentarvi in altro vi invitiamo a leggere anche: Spinacine di pollo fatte in casa e cotte in friggitrice ad aria.

Ingredienti polpette di carne in friggitrice ad aria

500 g di carne macinata (manzo, maiale o misto)

1 cucchiaio abbondante di ricotta

2 fette pancarrè

latte q.b

1 uovo

2 cucchiai di formaggio grattugiato

prezzemolo fresco tritato

Sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

In una terrina bagnate il pancarrè con il latte, strizzatelo e unitelo in una ciotola grande agli altri ingredienti, compresa la ricotta e gli aromi.

Quimdi ricapitolando: il pane strizzato, la carne macinata, la ricotta, l’uovo, il formaggio grattugiato, il prezzemolo, il sale e il pepe. Mescolate bene gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. Se dovesse risultare leggermente morbido aggiungete del pane grattugiato.

Prendete porzioni di composto e formate delle polpette rotonde e compatte con le mani. Fatele tutte della stessa grandezza in modo da garantire una cottura uniforme.

Il segreto per delle buone polpette di carne? Fatele riposare 1 ora (o più) nel frigorifero prima della cottura.

Cottura

Preriscaldate a 180 gradi e mettete le polpette nella friggitrice ad aria, assicurandovi che siano ben distanziate tra loro per permettere una cottura perfetta.

Cuocete le polpette nella friggitrice ad aria per 10-12 minuti, o fino a quando saranno ben dorate e cotte all’interno. Le tempistiche potrebbero variare in base alle dimensioni delle polpette e alla marca della friggitrice ad aria.

Polpette

Consigli

Per una versione più ricca e succulenta, potete aggiungere nel composto delle polpette anche pancetta affumicata tritata finemente.

Tra le spezie potete provare anche una bella dose di noce moscata, vedrete che non ve ne pentirete.