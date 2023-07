Spinacine di pollo fatte in casa e cotte in friggitrice ad aria

Lo dicono in moltissimi articoli di evitare come la peste i cibi pronti e processati ma poi, vuoi per il poco tempo, vuoi che comunque hanno un discreto sapore, alla fine quasi tutti noi scegliamo la via più semplice.



Grazie a questa ricetta, non sarà più una costante perché vi insegneremo a realizzare un secondo molto veloce, parliamo delle spinacine di pollo fatte in casa e fritte in friggitrice ad aria.



Inutile dire che sapore e consistenza saranno tutta un’altra cosa. Il tempo di preparazione ovviamente è un pochino più lungo rispetto ai cibi pronti ma, con un po’ di organizzazione, non sarà di certo un problema. Se volete cimentarvi in altro invece, provate la Focaccia velocissima in friggitrice ad aria senza lievitazione.

La cucina è arte

- Advertisement -

Ingredienti spinacine di pollo fatte in casa e fritte in friggitrice ad aria

400 g di petto di pollo

100 g di spinaci lessati, strizzati e tagliati finemente

60 g di parmigiano grattugiato

Sale

pepe

farina q.b

Pan grattato

2 uova grandi e sbattute

Olio evo

Procedimento

Iniziate mettendo dell’acqua salata sul fuoco per lessare gli spinaci. Una volta pronti strizzateli molto bene per togliere tutta l’acqua in eccesso, poi frullateli in un mixer.

Tagliate a pezzi il petto di pollo e frullate anche questo, aggiungete se servono 2 cucchiai di acqua. Ora in una ciotola inserite gli spinaci lessati tagliati finemente, parte del parmigiano grattugiato, il sale e il pepe e il pollo macinato, amalgamate il tutto.



Djvidete l’impasto ottenuto in tre parti, formate delle spinacine di pollo. Passatele dunque nella farina, quindi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato condito con il resto del parmigiano, assicurandovi che siano ben rivestite.

- Advertisement -

Cottura

Mettete le spinacine sulla carta forno nella friggitrice ad aria pre-riscaldata a 180°C. Oppure direttamente sul cestello ma date prima un puff di olio sul fondo e uno sopra le spinacine. Cuocetele per circa 15 minuti, girandole a metà cottura, o fino a quando saranno dorate e croccanti. Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base al modello e alla marca della vostra friggitrice.

Consigli

Provate ad aggiungere alla miscela di macinato di pollo e spinaci una generosa quantità di curry in polvere o paprika affumicata e non ve ne pentirete. Questo darà alle spinacine di pollo un sapore esotico e piccante.

Se volete una variante più croccante, provatele a panare con il panko giapponese o con dei cornflakes sbriciolati.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM