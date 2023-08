Ci sono alcune ricette fantastiche per la friggitrice ad aria perché permettono di mangiare ingredienti che, cotti normalmente sarebbero veramente ipercalorici. Questo è il caso di queste polpette di formaggio cotte in friggitrice ad aria.

Aspettate, non stiamo però dicendo che si tratta di un piatto dietetico ma eliminando la cottura ad immersione in olio almeno si andranno a limitare un po’ di calorie in eccesso. Prepararle è facilissimo e saranno perfette sia per un antipasto che per un gustoso aperitivo.

Se volete cimentarvi in altro perché non provare la Cotoletta di cavolfiore in friggitrice ad aria, un piatto ben più leggero in questo caso.

La cucina è arte

Ingredienti polpette di formaggio in friggitrice ad aria

350 g di ricotta

150 g di mascarpone

1 robiola o quark

Sale e pepe q.b.

1 spicchio d’aglio

mentuccia q.b.

8 cucchiai di fornaggio grattugiato

7 fette di pane carré

3 uova

pangrattato q.b

Procedimento

In una ciotola, mescolate insieme il mascarpone, la ricotta e la robiola. Aggiungete il sale ma senza esagerare, le uova, pepe, aglio tritato, mentuccia tritata, formaggio grattugiato e le fette di pane carré sminuzzate. Mescolate bene per amalgamare gli ingredienti, fino ad ottenere un impasto.

Formate delle polpette e passatele prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato.

Cottura

Riscaldate la friggitrice ad aria a 200°C per qualche minuto e mettete le polpette di formaggio sulla griglia, date un puff di olio e cuocete per 13 minuti. A metà cottura andranno girate.

Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca della vostra friggitrice a alla dimensione delle polpette di formaggio.

Consigli

Provate aggiungere una nota di freschezza e acidità incorporando alcune foglie di basilico tritate o un po’ di succo di limone nella miscela degli ingredienti. Questo darà un tocco vibrante e aromatico alle polpette.