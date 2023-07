Il merluzzo è un pesce azzurro ricco di omega 3, ha un sapore delicato e leggermente dolce, con note di mare che lo rendono perfetto per piatti di pesce prelibati. In questa ricetta delle polpette di merluzzo in friggitrice ad aria noterete tutti questi sapori, oltretutto sono di facilissima realizzazione. Ci raccomandiamo sempre quando consigliamo piatti di pesce, di comprarlo sempre fresco nel vostro negozio di fiducia. Costerà forse un pochino di più ma ne varrà assolutamente la pena.

Se volete cimentarvi in altro, ecco la ricetta per i Gamberi panati in friggitrice ad aria.

Ingredienti polpette di merluzzo in friggitrice ad aria

500 g di filetti di merluzzo

5 patate medie già cotte

pangrattato q.b

Olio evo q.b.

Prezzemolo q.b.

1 uovo

sale e pepe

Procedimento

Cuocete i filetti di merluzzo o platessa in acqua bollente con un po’ di succo di limone per alcuni minuti, fino a quando il pesce diverrà bello tenero. In una ciotola schiacciate le patate insieme al pesce, aggiungete prezzemolo, 1 uovo, sale, pepe e pangrattato q.b per ottenere un impasto omogeneo. A questo punto formate le polpette di merluzzo con l’impasto e passatele nel pangrattato per la panatura.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 190°C e mettete le polpette nel cestello della friggitrice ad aria; spruzzate un po’ di olio e cuocete tutto per circa 15 minuti.

Sfornatele e servitele calde come antipasto o come secondo piatto.

Consigli

Per accompagnare le polpette di pesce vi consiglio due vini che si abbinano bene al sapore delicato di questo pesce:

Vermentino: Questo vino bianco aromatico e fresco è un’ottima scelta per il pesce. Il suo profilo gustativo fruttato, con sentori di agrumi e note saline, si armonizza perfettamente con il sapore dello scorfano.

Greco di Tufo: Questo vino bianco proveniente dalla regione campana in Italia è noto per la sua struttura e complessità. Il Greco di Tufo offre un’aromaticità intensa con note di frutta a polpa bianca, accompagnate da una piacevole acidità che si sposa bene con il sapore del pesce.

Entrambi i vini offrono freschezza e equilibrio che esalteranno il sapore del merluzzo. Ricordatevi di servirli a una temperatura intorno ai 10-12°C, per apprezzarne appieno le caratteristiche.

