Gamberi panati in friggitrice ad aria, con questa salsa al burro non potrai più farne a meno

I gamberi panati in friggitrice ad aria sono un piatto gustoso e croccante che si presta perfettamente a questo elettrodomestico innovativo, garantendo un risultato delizioso con meno olio. In questa ricetta, ti svelerò il segreto per ottenere dei gamberi panati perfetti con solo due ingredienti principali.

Leggeri e croccanti farai un figurone senza precedenti con i tuoi ospiti, ti assicuro che ne vorranno ancora e ancora talmente sono buoni. Provala subito!

E se adori le fritture di pesce ma vorresti farle più leggere prova i calamari fritti in friggitrice ad aria.

Ingredienti gamberi panati in friggitrice ad aria

600 g di gamberi grandi, puliti e con la codina lasciata

Farina q.b.

2 uova

Pangrattato q.b.

Pepe e Sale

30 g di burro

1 spicchio di aglio

Prezzemolo tritato

Procedimento

Prepara tre ciotole: una con la farina, una con le uova sbattute leggermente e una con il pangrattato condito con sale e pepe.

Passa i gamberi nella farina, assicurandoti di coprirli uniformemente.

Successivamente, immergili nelle uova sbattute e poi nel pangrattato condito, premendo leggermente per far aderire il pangrattato ai gamberi.

Cottura

Riscalda la friggitrice ad aria a 180 gradi Celsius e posiziona i gamberi nella cestello, facendo attenzione a non sovrapporli. Spruzza un po’ di olio sulla superficie dei gamberi per renderli ancora più croccanti. Cuoci i gamberi in friggitrice ad aria per circa 10 minuti, o finché non saranno dorati e croccanti. A metà cottura, gira delicatamente i gamberi e spruzza un’altra volta con un po’ di olio.

se avete problemi di antiaderente del cestello o griglia usate un po di olio spennellato oppure della carta forno forata.

Prepara la salsa al burro

Nel frattempo, prepara la salsa al burro . In un piccolo tegame sciogli il burro, poi trasferiscilo in una terrina dove aggoungerai lo spicchio di aglio tritato e il prezzemolo tritato. Amalgama il tutto.

Una volta cotti, trasferisci i gamberi in un piatto e versaci sopra la salsa al burro fuso, assicurandoti di distribuirla uniformemente. Servi i gamberi panati caldi come antipasto o come secondo piatto, accompagnandoli con una fresca insalata o del pane croccante.

Consigli

Assicurati che i gamberi siano ben asciutti prima di panarli, in modo che la farina e il pangrattato aderiscano perfettamente.

Per un sapore ancora più intenso, puoi aggiungere una spruzzata di succo di limone alla salsa al burro fuso prima di versarla sui gamberi oppure al posto del prezzemolo aggiungi 2 foglioline di menta.

Con questa ricetta, potrai preparare dei gamberi panati in friggitrice ad aria che saranno una delizia per il palato, e se ti piacciono i cibi piccanti aggiungi della polvere di peperoncino nella salsa al burro.

