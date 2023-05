Le polpette vegetariane di zucchine in friggitrice ad aria sono un’opzione deliziosa e leggera da gustare come antipasto o come secondo piatto. Arricchite con formaggio a pasta molle a piacere, come il galbabino, che conferisce un sapore cremoso e avvolgente, saranno una vera goduria per il palato. Grazie alla nostra fidata friggitrice ad aria, verranno infine cotte senza doverle immergere in olio. Prepararle è semplice e il risultato è assolutamente delizioso!

Questo piatto facile e veloce è adatto per i vegetariani, ma non solo, le polpette vegetariane sono cosi leggere e gustose che piaceranno davvero a tutti, sia grandi che piccini.

Se volete provare altro, ecco come fare i Triangoli di patate filanti in friggitrice ad aria.

- Advertisement -

Leggete in fondo all’articolo, come accompagnare queste deliziose polpette.

Ingredienti polpette vegetariane di zucchine in friggitrice ad aria

300 g di zucchine

50 g di formaggio a pasta molle a piacere

1 uovo

Formaggio grattugiato q.b.

Pane sbriciolato q.b.

Basilico fresco

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Lavate e tagliate le zucchine saltandole poi in padella con un filo d’olio e sale ( se non hai tempo puoi anche grattugiarle, far perdere il siero e usarle direttamente senza cuocerle in padella). In una ciotola, unite le zucchine cotte con il formaggio a pasta molle a cubetti. Mescolate bene per distribuire uniformemente gli ingredienti.

- Advertisement -

Aggiungete l’uovo, il formaggio grattugiato, il pane sbriciolato e le foglie di basilico tagliate a pezzetti. Continuate ad amalgamare l’impasto fino a ottenere una consistenza omogenea e compatta.

Prendete una piccola quantità di impasto e formate le polpette con le mani. Ripetete l’operazione fino ad esaurire tutto l’impasto. Cercate di farle tutte uguali per una cottura omogenea. Passate ora ogni polpetta nel pangrattato, assicurandovi che siano ricoperte uniformemente su tutti i lati.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria impostando la temperatura a 180 gradi. Posizionate le polpette in friggitrice ad aria in modo che siano ben distanziate tra loro e date un puff di olio. Cuocete le polpette per circa 8 minuti, agitando il cestello a metà cottura per garantire una doratura uniforme.

Fate attenzione perché le tempistiche potrebbero variare in base alla marca della vostra friggitrice.

Consigli

Ecco due modi per arricchire le vostre polpette di zucchine:

Aggiungete la scorza grattugiata di un limone bio all’impasto delle polpette. Questo donerà un aroma rinfrescante e un tocco agrumato che si abbina perfettamente alle zucchine.

Tritate finemente alcune foglie di menta fresca e aggiungetele all’impasto delle polpette. La menta si sposa alla perfezione con questi ortaggi ed aggiungerà un sapore aromatico e fresco.

Ringraziamo per questa gustosa ricetta Pina Pagano che ci suggerisce sempre deliziose preparazioni. Inoltre ti consigliamo come accompagnare le polpette vegetariane per renderle ancora più gustose. Ecco 7 idee:

Salsa di pomodoro: Servi le polpette con una deliziosa salsa di pomodoro fatta in casa. Puoi aggiungere agli ingredienti basilico fresco, aglio e origano per ottenere un sapore più ricco. Salsa al pesto: Il pesto è un’ottima scelta per accompagnare le polpette vegetariane. Puoi prepararlo con basilico fresco, pinoli, parmigiano e olio d’oliva. Versa la salsa sopra le polpette o usala come condimento laterale. Salsa allo yogurt: Una salsa allo yogurt è una scelta fresca e leggera. Puoi mescolare yogurt greco con succo di limone, aglio tritato, prezzemolo e un pizzico di sale per creare una salsa deliziosa. Salsa agrodolce: Una salsa agrodolce può aggiungere un tocco di sapore intrigante. Puoi prepararla mescolando aceto di riso, zucchero di canna, salsa di soia e amido di mais per addensarla. Portala ad ebollizione fino a che non diventa densa. Insalata: Servi le polpette vegetariane un letto di insalata fresca. Puoi preparare un’insalata mista con verdure di stagione, come lattuga, pomodorini, cetrioli e carote grattugiate. Condisci con olio d’oliva, aceto balsamico, sale e pepe. Contorno di verdure: Accompagna le polpette di zucchine con un contorno di verdure saltate in padella. Puoi utilizzare verdure come peperoni, zucchine, melanzane e cipolle. Soffriggi le verdure con olio d’oliva, aglio e spezie a tuo piacimento direttamente in friggitrice ad aria. Couscous: Prepara un delizioso couscous come contorno. Puoi arricchire il couscous con verdure tagliate a dadini, come peperoni, pomodori secchi e cipolle. Condisci con olio d’oliva, succo di limone, sale e pepe.

Queste sono le idee giuste per gustare tue polpette vegetariane di zucchine.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM