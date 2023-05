Triangoli di patate filanti in friggitrice ad aria

Se siete alla ricerca di un aperitivo sfizioso da preparare in poco tempo, questi triangoli di patate filanti e croccanti in friggitrice ad aria sono la soluzione perfetta! La ricetta che vi proponiamo oggi vi permetterà di ottenere degli antipasti deliziosi, grazie alla combinazione di patate, caciocavallo, prezzemolo e paprika, il tutto condito con un tocco di semini di sesamo nero. Ovviamente una volta presa la mano, potrete personalizzare questo piatto come meglio credete.

Ingredienti triangoli di patate filamenti in friggitrice ad aria

2 patate di medie dimensioni

50 g di caciocavallo a dadini

1 cucchiaio di prezzemolo fresco tritato

2 cucchiai di amido di mais

Sale q.b.

Paprika q.b.

1 uovo

50 g di pangrattato

1 cucchiaio di semi di sesamo nero

Olio spray per friggitrice ad aria

Procedimento

Tagliate le patate a tocchetti e lessatele finché non saranno cotte. Schiacciatele con uno schiacciapatate e lasciatele raffreddare. Aggiungete il caciocavallo a dadini, il prezzemolo tritato, l’amido di mais, sale e paprika, e amalgamate bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Prendete il composto e dategli una forma triangolare. Tagliate a fette e passate ogni fetta nell’uovo sbattuto con sale e paprika e poi nel pangrattato con i semi di sesamo nero. Sono pronti per la cottura.

Cottura

Posizionate i triangoli di patate filanti nel cestello della friggitrice ad aria e spruzzateli con l’olio spray per friggitrice ad aria. Cuocete in friggitrice ad aria a 200°C per 10 minuti, girandoli a metà cottura. Ricordate che i minuti di cottura potrebbero variare leggermente a seconda del modello di friggitrice ad aria che utilizzate.

Ringraziamo per questa splendida ricetta la nostra cara amica Silvia Ticchioni che ci delizia ogni giorno con le sue spettacolari creazioni.

Consigli

Potete personalizzare la ricetta utilizzando formaggi differenti, come ad esempio la mozzarella sgocciolata, oppure sostituendo il prezzemolo con altre erbe aromatiche come il timo o il rosmarino.

Servite i triangoli di patate filanti e croccanti caldi, accompagnati da una salsa a piacere, come ad esempio la salsa agrodolce o quella barbecue.

Come realizzare la salsa agrodolce

Ingredienti:

4 cucchiai di aceto di riso

4 cucchiai di zucchero

4 cucchiai di salsa di pomodoro

2 cucchiai di salsa di soia

1 cucchiaino di maizena (amido di mais) diluita in 2 cucchiai di acqua

Procedimento

In una ciotola, mescolate l’aceto di riso, lo zucchero, la salsa di pomodoro e la salsa di soia. Trasferite la miscela in una piccola pentola e riscaldate a fuoco medio-basso. Portate la salsa a ebollizione e lasciate cuocere per alcuni minuti, mescolando continuamente.

Aggiungete la maizena diluita e mescolate bene per addensare la salsa. Continuate a cuocere per altri 2-3 minuti fino a quando la salsa si addensa ulteriormente.

Togliete la pentola dal fuoco e lasciatela raffreddare leggermente prima di servire. La salsa agrodolce può essere utilizzata come condimento per le patate na anche per gli involtini primavera, il pollo in agrodolce, i gamberetti in agrodolci e molto altro. Puoi conservare la salsa in un contenitore ermetico in frigorifero per diversi giorni.

