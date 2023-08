Pomeriggio Cinque, critiche per il promo della nuova stagione

Pier Silvio Berlusconi è determinato a dare a Canale 5 un volto meno trash. La nuova linea editoriale ha previsto la rimozione di Barbara D’Urso dalla conduzione di Pomeriggio 5. Il talk pomeridiano della rete ammiraglia di Mediaset è stato affidato a Myrta Merlino, giornalista doc invitata a rivoluzionare il format.

Del cambio di guardia si è parlato molto e questo ha fatto si che molti utenti hanno scelto di schierarsi dalla parte di Barbara D’Urso. Del resto la conduttrice ha dato molto al suo pubblico e a Mediaset e non meritava un trattamento di questo genere. Fino ad oggi Pomeriggio 5 ha conseguito ascolti discreti, non ha battuto la concorrenza de La Vita in diretta di Matano, ma ha sempre avuto il suo pubblico.

In questi giorni Myrta Merlino, che ha lasciato La7 dopo una lunga permanenza, si è mostrata sui social intenta a lavorare dietro le quinte del nuovo Pomeriggio 5 che a quanto pare sarà rivoluzionato. E’ stato poi diffuso il primo promo del nuovo talk dove appare la giornalista con un telecomando in mano, intenta a mostrare tutti i temi di cui parlerà Pomeriggio 5. Il video non è piaciuto a molti utenti che hanno lasciato il loro commento critico: “Dite alla Merlino che anche se cerca di travestirsi da Barbara d’Urso, non sarà mai lei. Col cuore.” E ancora: “Matano volerà al 40% di share”. “No comment io non lo seguo… meglio Barbarella”.

Pomeriggio Cinque, fuori la d’Urso: la reazione del pubblico

Le prime reazioni al promo della nuova versione di Pomeriggio 5 non sembrano essere positive. Certo che sostituire un volto famigliare come quello di Barbara D’Urso non sarà facile, anche se la Merlino ha tutte le qualità per riuscirci.

Sicuramente i telespettatori gradivano la leggerezza della D’Urso e probabilmente non c’era bisogno d’un altro talk giornalistico pomeridiano. La giornalista riuscirà a far cambiare idea ai telespettatori reticenti? Sicuramente già da ora si sta impegnando molto per offrire un format completo, diretto e trasparente.