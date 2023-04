Pomodori e cetrioli si possono mangiare insieme? Sfatiamo un mito

Pomodori, carote, ma anche sedano e cetrioli sono tra gli ingredienti must che vengono solitamente inseriti in un’insalata o per preparare piatti leggeri e digeribili. Il mix fra questi prodotti è usuale e nessuno ha mai sospettato che potesse essere imperfetto. Eppure oggi c’è chi sostiene che è sempre meglio evitare di mettere insieme cetrioli e pomodori: ecco perchè è meglio non farlo.

Sembra assurdo pensare che pomodoro e cetrioli non si combinano eppure la loro composizione naturale provoca, quando si trovano nello stesso piatto, alcuni problemi di digestione. Sono due alimenti che rallentano la digestione, considerati pesanti per l’organismo che danno vita anche a sintomi come gonfiore e stitichezza, per questo è opportuno mangiarli ma singolarmente: mai insieme!

Il pomodoro è ricco di vitamina C, ma il cetriolo ha un enzima chiamato catalasi, che può abbattere la vitamina C e ne annulla l’assorbimento.

Inoltre realizzano tempi di digestione diversa, di conseguenza il loro incontro nell’apparato digerente provoca la fermentazione dei gas, gonfiore e pesantezza. I pomodori si digeriscono in modo lento, al contrario il processo di digestione dei cetrioli è rapido. Se questi due ortaggi si mangiano contemporaneamente si creerà un processo di fermentazione, con produzione di gas.

Ora che lo sapete non potere ignorare l’analisi, di conseguenza è necessario soprattutto se si soffre di disagi legati alla digestione evitare di combinare i due alimenti.

L’insalata perfetta? O pomodori o cetrioli

Vista l’incompatibilità tra cetrioli e pomodori è opportuno rivoluzionare la ricetta base dell’insalata che potrà essere preparata in modo diverso. Per fare un contorno leggero, saporito e perfetto basterà usare ingredienti come fave, sale, pepe e foglioline di menta tritate se si vogliono mangiare i pomodori. O anche un’insalata caprese con pomodori, lattuga, carote alla julienne, mozzarella, olive verdi e nere con aggiunta di origano, basilico, aceto e sale è buonissima.

Mentre se si preferiscono i cetrioli si potrà preparare un mix di insalata con lattuga, rucola, sedano e mezzo cetriolo. Noi abbiamo citato solo qualche esempio d’insalate alternative, ma navigando in rete si possono trovare tante ricette, mix di gusti e sapori esplosivi e decisamente inattesi.

Ma Sfatiamo un mito

Questo processo avviene quando il cetriolo viene tagliato o affettato e l’enzima catalasi entra in contatto con la vitamina C nella polpa del cetriolo. Se i cetrioli vengono consumati interi, è improbabile che l’enzima entri in contatto con la vitamina C. Anche se masticati, gli enzimi in genere non sono presenti in concentrazioni talmente elevati o non sono attivi ai livelli di pH presenti nella bocca e nello stomaco per abbattere in modo significativo la vitamina C, quindi continua ad assaporare i tuoi pomodori insieme ai cetrioli.