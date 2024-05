I pomodori gratinati in friggitrice ad aria sono un piatto delizioso e leggero, perfetto per un antipasto o un contorno estivo. Con pochi ingredienti e una friggitrice ad aria, puoi preparare questa gustosa ricetta in poco tempo. Prova anche le melanzane arrostite in friggitrice ad aria.

Ingredienti

Pomodori maturi: 500g

Sale: q.b.

Aglio: 2 spicchi

Prezzemolo fresco: 20g

Alici sott’olio: 50g

Pane grattugiato: 50g

Pecorino grattugiato: 30g

Capperi dissalati: 30g

Olio extravergine d’oliva: q.b.

Procedimento

Taglia la parte superiore dei pomodori e svuotali delicatamente con un cucchiaino. Conserva la polpa e i semi per altri utilizzi.

Spolvera l’interno dei pomodori con un po’ di sale e mettili da parte.

In una padella, soffriggi l’aglio tritato finemente con il prezzemolo e le alici sott’olio. Aggiungi il pane grattugiato e rosolalo fino a ottenere una consistenza dorata.

Spegni il fuoco e incorpora il pecorino grattugiato e i capperi dissalati tagliati. Mescola bene il tutto.

Riempi i pomodori con il composto preparato e adagiali sulla griglia della friggitricead aria. Aggiungi un filo d’olio extravergine d’oliva sopra ogni pomodoro oppure usa l’olio spray.

Cottura

Friggitrice ad aria: 12 minuti a 180°C.

Consigli