Postepay: ecco il bonus da 3.000 euro. Come ottenerlo

I bonus statali vengono messi a disposizione del governo e consentono di sostenere alcune determinate categorie di cittadini. Possono essere contributi diretti, detrazioni fiscali o agevolazioni che riguardano beni o servizi. Vediamo allora nel dettaglio in cosa consiste il bonus Postepay.

Il bonus Postepay

Poste Italiane mette in campo un’azione concreta per sostenere i cittadini in difficoltà. Si tratta del prestito garantito tramite Postepay Evolution. Grazie a tale iniziativa è possibile richiedere un finanziamento fino a 3.000 euro senza alcun limite di Isee e con requisiti piuttosto limitati.

Infatti, per accedere alla richiesta di finanziamento, bisogna essere titolari di una carta Postepay Evolution, avere un’età compresa tra 18 e 76 anni, essere residenti in Italia e produrre una documentazione reddituale. Non vengono richieste ulteriori garanzie, si tratta quindi di una procedura che punta ad essere estremamente rapida e snella.

Le condizioni del prestito

Il prestito istituito da Postepay permette di scegliere tra tre importi predefiniti: 1.000 euro, 2.000 euro e 3.000 euro. Il rimborso deve essere effettuato entro e non oltre 23 mesi, pagando ovviamente in rate mensili. La cosa molto interessante è che non ci sono spese di istruttoria e nemmeno per l’incasso delle rate. Viene applicata solamente un’imposta sostitutiva pari a 5 euro.

Entrando nel dettaglio del piano finanziario, vediamo che il prestito prevede un interesse massimo del 14,7%, TAN, e un TAEG massimo del 15,66%. Si tratta dunque di una soluzione molto interessante per chi necessita di un piccolo prestito da ottenere in tempi rapidi e da rimborsare in pochi mesi.