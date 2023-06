Povere Creature! Dal 12 ottobre al cinema

Sono disponibili il primo trailer in italiano e il poster del film di Yorgos Lanthimos Povere Creature!, che arriverà il 12 ottobre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Dal regista Yorgos Lanthimos

e dalla produttrice Emma Stone arriva l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe).

- Advertisement -

Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l’uguaglianza e l’emancipazione.



Basata sul libro di Alasdair Gray, la sceneggiatura è stata scritta da Tony McNamara, rendendo questa la seconda collaborazione tra Lanthimos e McNamara (La favorita). Il film è stato prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos ed Emma Stone.

Searchlight Pictures



Searchlight Pictures è una casa di produzione cinematografica a livello globale che sviluppa, produce, finanzia e acquista film, sia per la distribuzione cinematografica mondiale che per quella in streaming.

- Advertisement -

Ha le proprie attività di marketing e distribuzione e fa parte di The Walt Disney Studios, una divisione di The Walt Disney Company.

Fondata nel 1994 con il nome di Fox Searchlight Pictures, i suoi titoli hanno incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo e hanno ottenuto 46 Academy Award, cinque dei quali come Miglior Film dal 2009: The Millionaire, 12 Anni Schiavo, Birdman – O l’Imprevedibile Virtù dell’Ignoranza, La Forma dell’Acqua – The Shape of Water e Nomadland; 55 BAFTA Award e 10 Grammy Award.

Searchlight Television,

la divisione che sviluppa e produce serie per partner di streaming, di rete e via cavo ha ottenuto un Primetime Emmy Award nella categoria migliore attrice, oltre a 5 candidature per la sua prima produzione The Dropout di Elizabeth Meriwether, in collaborazione con Hulu e 20th Studios.

Searchlight ha recentemente distribuito Chevalier di Stephen Williams, The Menu di Mark Mylod, e il film candidato all’Academy Award Gli Spiriti dell’Isola di Martin McDonagh. Tra le prossime uscite figurano Flamin’ Hot di Eva Longoria, Theater Camp di Molly Gordon e Nick Lieberman, Chi Segna Vince di Taika Waititi e Povere Creature! di Yorgos Lanthimos.