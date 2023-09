Premio Best Director a Sergio Manfio per la serie “Leo da Vinci” al Festival New York Animation Film Awards

Ancora un successo per il Made in Italy.

Nell’edizione 2023 del festival cinematografico New York Animation Film Awards Sergio Manfio vince il premio nella categoria Best Director per la serie televisiva in animazione “Leo da Vinci” (52 x 13’). Il festival NYAFA, istituito e gestito dai professionisti dell’industria cinematografica della Cinematography Awards Foundation, mira a mettere in risalto il meglio dell’intrattenimento in animazione internazionale e accetta iscrizioni di registi di tutto il mondo, con tante categorie a cui possono concorrere i film, le serie e i cortometraggi cartoon.

- Advertisement -

È un riconoscimento per la straordinaria qualità della produzione ideata e prodotta da Gruppo Alcuni in coproduzione con Rai Kids, Cosmos Maya, All Rights Entertainment e con il supporto della Trentino Film Commission e del POR FESR della Regione del Veneto.

Il premio è ancor più significativo per il fatto che premia una serie che racconta le avventure di un grande genio italiano, e lo fa con una produzione rivolta al mercato internazionale.

- Advertisement -

Francesco MANFIO, produttore esecutivo della serie:

“Sono convinto che Sergio ancora una volta abbia colpito nel segno, riuscendo a raccontare una storia ‘locale’ in modo che possa interessare le ragazze e i ragazzi, ma non solo loro, in tutti i continenti”.

L’autore e regista, Sergio MANFIO:

“Un regista non può che riconoscere che il successo di una serie lunga 5 ore è il frutto di un lavoro collettivo che coinvolge tantissime professionalità, strettamente collegate. Io divido questo premio con tutti loro”.

I 52 racconti, che compongono la serie, raccontano le avventure del genio vinciano quindicenne nella Firenze del 1467. Leo e i suoi amici Lisa e Lollo si trovano a dover sventare una congiura messa in atto da un losco figuro e da un manipolo di pirati ai danni del loro amico Lorenzo (non ancora “il Magnifico”).

Sergio Manfio è riuscito a raccontare delle storie

in cui avventura, comicità e sentimento si mixano con maestria con un’animazione di straordinaria qualità. Cura maniacale è stata dedicata alle ambientazioni che ripropongono un periodo straordinario della storia fiorentina, con la freschezza che solo un cartoon può dare.

Un altro grande riconoscimento per Gruppo Alcuni, società leader in Europa nella produzione di contenuti per i giovani, che rappresenta un ottimo auspicio per il successo internazionale della seconda serie di Leo da Vinci, la cui produzione si è appena conclusa e che sarà presentata al prossimo Mipcom di Cannes a metà ottobre.

à Attualmente la serie “Leo da Vinci” è in onda tutti i giorni su Rai Gulp con due episodi alle 15,30 e due alle 18,25.