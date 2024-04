Premio certo con Nutella: ecco come ricevere la caraffa da colazione

Potete assicurarvi subito la caraffa da colazione Nutella partecipando all’iniziativa Ferrero attiva sul territorio italiano e nelle Repubblica di San Marino. L’operazione a premi è iniziato lo scorso 8 aprile 2024 e terminerà il 12 maggio 2024. Possono partecipare tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno presso Discout, Supermercati e Ipermercati (inclusi i canali e-commerce) i prodotti Nutella, Kinder e Ferrero.

Il regolamento dell’operazione a premi

Per partecipare all’operazione a premi occorrerà comprare in un unico scontrino o in più scontrini minimo venti euro di prodotti tra

- Advertisement -

Nutella da 750 grammi o superiore,

Nutella B-ready da 6 pezzi o 10,

Nutella & Go! da 2 pezzi,

Nutella Biscuits pouch da 304 grammi,

Kinder Brioss da 10 pezzi,

Kinder Brioss Latte&Cacaco da 10 pezzi,

Kinder colazione più integrale da 10 pezzi,

Kinder Pan e Cioc da 10 pezzi,

Kinder Colazione più da dieci pezzi,

Kinder Delice da 10 pezzi,

Kinder Cards da 5 pezzi,

Ferrero Fiesta da dieci pezzi,

Kinder Pinguì da 6 o 8 pezzi,

Kinder Paradiso da 4 pezzi,

Kinder Fetta al latte da 7 o 10 pezzi,

Paterson’s Digestive da 400 grammi,

Delacre Cookies Classique da 136 grammi,

Delacre Cookies Noisette da 136 grammi.

Il valore della caraffa vetro è di 25 euro. Per chiedere il premio bisognerà collegarsi al sito www.ferreroprom.it, registrarsi utilizzando l’email e completare il form apposito. Se non si è ancora iscritti a “NUTELLA SPACE” occorrerà procedere per poi caricare la foto del documento di acquisto. Proseguite fino al raggiungimento dei 20 euro di acquisto. Entro cinque giorni dalla comunicazione del diritto al premio si dovrò indicare l’indirizzo di consegna.