Premio Nobel, fuga di notizie nel mondo delle scienze, a chi sarà conferito?

L’Accademia reale svedese ha pubblicato un messaggio di scuse per una fuga di notizie. Una email ha rilevato prima della premiazione il nome dei tre nuovi premi nobel per la chimica. Hans Ellegren, segretario generale, ha espresso profondo rammarico per l’accaduto. Ma chi sono i tre scienziati a cui è stato conferito il nuovo riconoscimento?

Premio Nobel a tre scienziati

Il premio Nobel per la chimica è stato assegnato a Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov.

Moungi G. Bawendi è professore presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e la Columbia University. Alexei I. Ekimov, fisico ottico russo, lavora per Nanocrystals Technology. Infine, Louis E. Brus ha dedicato la sua vita allo studio dei nano cristalli.

I quantum dot

I punti quantici sono nanocristalli semiconduttori con proprietà uniche. Sono sfruttati in televisori e lampade LED per la loro capacità di emettere luce di colori diversi in base alle dimensioni.

Questa scoperta, basata sugli effetti quantistici dimensionali, è stata dimostrata per la prima volta negli anni ’80 da Alexei Ekimov in nanoparticelle di cloruro di rame e successivamente da Louis Brus in particelle libere in un fluido.

Nel 1993, Moungi Bawendi rivoluzionò la produzione dei punti quantici, rendendoli utilizzabili in applicazioni pratiche. Oggi, illuminano schermi QLED, migliorano lampade LED e aiutano medici e biochimici a mappare tessuti biologici.

In futuro, potrebbero rivoluzionare l’elettronica flessibile, i sensori minuti, le celle solari sottili e la crittografia quantistica.

Premi Nobel, altri conferimenti 2023, data della premiazione

Ci sono anche i nomi per altri Premi Nobel 2023, ecco gli illustri vincitori. Il Premio Nobel per la Medicina è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per il loro ruolo fondamentale nello sviluppo dei vaccini a mRNA, cruciali nella lotta contro il Covid-19. Nel campo della Fisica, Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier sono stati premiati per l’invenzione degli attosecondi, i segnali più brevi mai creati dall’uomo.

Questi premi, con una ricompensa di 11 milioni di corone svedesi ciascuno, continuano a onorare l’eredità di Alfred Nobel, il cui lascito ha dato vita a questo prestigioso riconoscimento nel 1895.

La cerimonia di premiazione è prevista per il 10 dicembre, data dell’anniversario della morte di Nobel. Resta da scoprire i futuri vincitori nelle altre categorie, mantenendo viva la tradizione di premiare l’eccellenza nella scienza, nella letteratura, nella pace e nell’economia.