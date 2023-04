Probiotici: perché sono così importanti per l’organismo

I probiotici sono microrganismi vivi e benefici per la salute dell’intestino e del sistema immunitario.

Probiotici: cosa sono e perché assumerli?

Gli alimenti ricchi di probiotici possono ristabilire l’equilibrio dei batteri benefici nell’intestino. Sono importanti per la salute intestinale perché ci aiutano a digerire il cibo, a produrre vitamine e sostanze nutritive. Tra le funzioni più importanti c’è anche quella di mantenere l’equilibrio del sistema immunitario: ecco perché sono così importanti. Questi batteri “buoni” sono presenti in alcuni cibi o in alcuni integratori. Sono considerati sicuri e non hanno controindicazioni significative, poiché si trovano già nel nostro tratto gastrointestinale. Tuttavia ci sono casi in cui è sconsigliabile prenderli, ad esempio se siete gravemente immunodepressi o soffrite di pancreatite.

Gli alimenti che contengono i batteri “buoni”

Tra gli alimenti che contengono i batteri “buoni” troviamo lo yogurt, tra gli alimenti con probiotici naturali più comuni e popolari e il kefir, simile allo yogurt ma con maggior numero di ceppi batterici. Anche i crauti ne contengono e il kimchi, un piatto coreano a base di cavolo fermentato, peperoncino, aglio e altri ingredienti. Infine il miso, una pasta fermentata fatta di soia e altri cereali, il tempeh, un alimento a base di soia fermentata e il kombucha, una bevanda fermentata a base di tè zuccherato.